Cote d'Ivoire: Ramadan 2022 - Kandia Camara offre 41 tonnes de sucre et 7 tonnes de riz aux musulmans d'Abobo

Le maire de la commune d'Abobo, Kandia Camara, a, au nom du conseil municipal offert, le vendredi 1er avril 2022, des vivres à la communauté musulmane de sa circonscription.

Quarante et une tonne de sucre, et 13 tonnes de riz, c'est don du conseil municipal avec à sa tête le maire Kandia Camara, à la communauté musulmane de la commune d'Abobo pour lui permettre de jeûner dans de bonnes conditions durant le mois de ramadan. " Le mois de ramadan, c'est le mois de prières, de bénédictions, d'abstinence mais aussi et surtout le mois de solidarité, de générosité et de partage ", a justifié Kandia Camara, par ailleurs ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, de l'intégration africaine et de la diaspora.

Elle a invité la communauté musulmane d'Abobo à prier pour le Président de la République, Alassane Ouattara, le Premier ministre Patrick Achi et l'ensemble du gouvernement afin qu'ils conduisent à bon port le bateau ivoirien. " Je prie le bon Dieu afin qu'il exhausse toutes les prières qui seront faites durant le mois de ramadan, pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire ", a poursuivi Kandia Camara.

Le secrétaire général adjoint du Cosim d'Abobo, Koné Youssouf, a, au nom de la communauté musulmane remercié le maire Kandia Camara et son conseil municipal pour ce geste de solidarité en ce mois de ramadan. Il a surtout promis que ce don ira à l'endroit de toute la communauté musulmane d'Abobo. " Celui qui offre de quoi à rompre le jeûne à un jeûneur a le même mérite que le jeûneur sans que la repentance ne du jeûneur ne soit diminuer ", dit-il. A l'en croire, celui qui offre la joie au jeûneur, Dieu l'épargne du feu de l'enfer.

C'est pourquoi, il a indiqué que durant le mois de ramadan, la communauté musulmane d'Abobo s'évertuera à prier non seulement pour le maire Kandia Camara et son conseil municipal mais aussi pour le Chef de l'Etat et l'ensemble des habitants de la Côte d'Ivoire.