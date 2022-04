Congo-Brazzaville: Enseignement supérieur - Katia Mounthault-Tatu accroche les étudiantes sur la thématique leadership féminin

La directrice des Relations publiques et institutionnelles de la société pétrolière Chevron, Katia Mounthault-Tatu, a animé le 30 mars, dans la commune de Kintélé, une conférence-débat face aux étudiants de l'Université Denis- Sassou-N'Guesso, sur le leadership féminin afin de les aider à mieux définir leurs projets académiques et leurs carrières professionnelles.

Durant près de trois heures, les étudiantes et le corps enseignant ont écouté l'oratrice sur le thème " Mener par l'exemple : leadership et leadership féminin, de quoi parlons-nous ? " .

Au regard de l'évolution du monde et de la mixité des modes de vie, le leadership féminin est un concept qui fait son chemin et, il est parfois nourri par des chiffres, des théories, des débats et des critiques. Aujourd'hui, tout n'est pas encore gagné par les femmes mais il y a des progrès accomplis dans la responsabilisation des femmes dans toutes les institutions du Congo.

" Le leadership est un concept universel et lorsque nous parlons du leadership féminin ou du leadership au féminin, nous parlons d'un style de management, de même, les attributs d'un leader sont universels. Mais la sous-représentativité des femmes dans les institutions n'a rien à avoir avec le leadership féminin. Les prédispositions naturelles et le caractère de chacune jouent de beaucoup au développement des qualités d'un leader ", a indiqué Katia Mounthault-Tatu.

Au Congo, les conseils d'administration des grandes entreprises ne comptent pas assez de femmes. A l'Assemblée nationale et dans les autres institutions de la République, on n'atteint pas les 50% de femmes, en dépit de la loi sur la parité. Pourtant, le leadership n'a pas de genre.

" La transformation de l'homme et l'employabilité sont les axes du premier pilier du plan stratégique de l'Université Denis-Sassou-N'Guesso. Nous sommes très préoccupés par la formation et l'éthique. De telle conférence permette à mieux se former et se préparer... car nous formons ici des leaders de ce pays. Nous voulons que ces jeunes, au terme de leur formation,s'auto-emploient ", a indiqué le Pr Ange Antoine Abéna, président de l'Université Denis- Sassou-N'Guesso.

En séjour à Brazzaville, la directrice des Relations publiques et institutionnelles de la société pétrolière Chevron, basée à Pointe-Noire, en a profité pour offrir un don de matériel informatique à cette université, dans le cadre du partenariat existant entre cette institution d'enseignement supérieur et l'entreprise qu'elle représente.

" Depuis plusieurs années, nous réfléchissons sur la manière de corser le partenariat sur le long terme, sur la relation université-entreprise, sur la professionnalisation et l'accès à l'entrepreneuriat. Notre visite répond à une préoccupation sur l'équipement numérique ", a expliqué Katia Mounthault-Tatu.