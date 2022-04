Afrique du Nord: Le Maroc et l'Espagne marquent un nouveau départ dans leur partenariat (universitaire)

Casablanca — Le Maroc et l'Espagne, deux Etats nations millénaires et deux voisins qui bercent la Méditerranée depuis la nuit des temps, écrivent aujourd'hui une autre page de leur histoire commune et "marquent un nouveau départ dans leur partenariat", a affirmé le professeur universitaire, Ali Lahrichi.

Les deux pays signent un nouveau départ dans leurs relations de partenariat dont le maître mot, comme l'a souligné SM le Roi Mohammed VI, est le respect mutuel, la confiance réciproque, la concertation permanente et la coopération franche et loyale, a indiqué, dans une déclaration à la MAP, le doyen de l'Institut des sciences politiques, juridiques et sociales (ISPJS) de l'Université Mundiapolis à Casablanca.

Selon le professeur Lahrichi, le partenariat stratégique entre les deux pays va consolider les efforts communs dans le domaine sécuritaire, à savoir la lutte contre le terrorisme, la gestion de flux migratoires et dans le domaine commercial et économique, et s'étendra sur un éventail de domaines de coopération comme l'augmentation des investissements directs espagnols au Maroc.

Tout en rappelant que l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc depuis une dizaine d'années, l'universitaire a souligné que le renforcement des relations entre les deux pays va propulser davantage ce partenariat et ouvrira de nouvelles perspectives se rapportant à la coopération dans les domaines des énergies, des énergies renouvelables, de la pêche et du tourisme, entre autres.

En matière de coopération énergétique, Pr. Lahrichi a relevé que le projet du Gazoduc Maroc-Nigeria, dont l'initiative émane du Royaume, va alimenter le continent européen et permettra dans ce sens aux pays de l'UE d'avoir "une autre source d'énergie qui vient cette fois de l'Afrique, et de ne plus dépendre d'une seule source de gaz", notant qu'avec sa nouvelle position sur la question du Sahara, l'Espagne pourra contribuer à faire réussir ce projet qui permettra de créer un lien de prospérité entre l'Europe et l'Afrique.

Le Maroc est un acteur majeur dans son environnement régional, continental et sur la scène internationale, a-t-il rappelé, expliquant que le Royaume est devenu un acteur "incontournable" à la fois sur le plan géostratégique que géoéconomique, et la "pierre angulaire qui permet de bâtir ce pont entre le nord et le sud, entre l'Afrique et l'Europe", et aussi entre l'Amérique et l'Asie vu les partenaires multiples du Royaume.

Et de poursuivre que le Maroc assure également la stabilité, et préserve la sécurité du flux commercial vers l'Afrique "à travers le passage de Guergarat qu'il a stabilisé", expliquant que le Royaume est un "Etat qui inspire confiance de la communauté internationale" avec ses positions sages et justes, qui s'inscrivent dans les objectifs des Nations unies, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité dans le monde.

Ce tournant dans les relations entre Rabat et Madrid va permettre au Royaume "d'aller encore de l'avant et de porter l'étendard du leadership régional" en participant à la fois à la prospérité de son environnement immédiat, de son continent et puis de l'ensemble de ses partenaires, notamment l'UE, a conclut Pr. Lahrichi.