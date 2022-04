Congo-Kinshasa: La MONUSCO rend hommage aux casques bleus morts dans le crash d'un hélicoptère

communiqué de presse

La MONUSCO a rendu un dernier hommage aux huit Casques bleus du Pakistan, de la Fédération de Russie et de la République de Serbie qui ont perdu la vie lors du crash de leur hélicoptère le 29 mars dernier à l'est de la République Démocratique du Congo.

La cérémonie commémorative a eu lieu ce samedi 2 avril à Goma, au Nord-Kivu, en présence du Secrétaire général adjoint du Département des Opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, du leadership de la Mission, des ambassadeurs du Pakistan, de la Russie et de la Serbie, et des Représentants du Gouvernement de la République Démocratique du Congo.

Le mardi 29 mars, un hélicoptère de la Force de la MONUSCO s'était écrasé dans la zone de Tshanzu, à 20 km au sud de Rutshuru, dans le Nord Kivu. Cet hélicoptère faisait partie d'une mission de surveillance et de reconnaissance, qui comprenait deux appareils. Le second hélicoptère avait pu rentrer à Goma. Cette mission s'effectuait dans une zone où des affrontements ont eu lieu ces derniers jours entre le M23 et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC).

Prenant la parole, au cours de la cérémonie d'hommage, Jean-Pierre Lacroix a salué l'engament de ces soldats de la paix en faveur de la cause de la paix en RDC.

" Chaque fois que nous nous réunissons dans des circonstances telles que celles-ci, nous reconnaissons encore davantage l'immense sacrifice que tous nos soldats de la paix tombés au combat ont fait ", a déclaré le Secrétaire général adjoint, M. Jean-Pierre Lacroix.

" Leur sacrifice nous inspirera pour faire d'avantage, pour redoubler d'efforts collectivement au service de la paix au Congo et en partenariat avec les autorités et le peuple congolais ", a-t-il affirmé dans une interview accordée à Radio Okapi.

" Nos pensées vont aux familles des soldats de la paix. Je leur exprime personnellement et au nom du Secrétaire général des Nations Unies, mes condoléances les plus attristées. Je pense à elles, et à leur douleur et à leurs souffrances. Je présente aussi mes condoléances aux pays d'origine de ces soldats, le Pakistan, la Fédération de Russie, la Serbie ", a-t-il ajouté.

Le chef des opérations de maintien de la paix de l'ONU a par ailleurs souligné qu'il était important que la lumière soit faite sur les circonstances de cette tragédie et que les responsabilités soient établies.

" Ces casques bleus ont payé le sacrifice ultime pour protéger des innocents et créer les conditions pour un environnement paisible et durable. Aux familles éprouvées, nous exprimons notre solidarité, notre empathie et notre compassion ", a déclaré pour sa part la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies en RDC, Mme Bintou Keita.

La cheffe de la MONUSCO a rappelé que de nombreux soldats et civils, y compris femmes et enfants, sont tombés sous le feu des armes qui continuent de retentir à travers l'Est du Congo.

" Nous en appelons donc à tous les acteurs pour que cette insécurité qui perdure à l'Est du pays prenne fin afin que les enfants, les jeunes et les moins jeunes, retrouvent leur terre et leur foyer et prospèrent dans une nation où la paix et la stabilité règnent. Tel est, en essence, l'objectif de la présence des Nations Unies au Congo : contribuer à la stabilisation de l'Est du pays tout en assurant la protection des civils ", a-t-elle souligné.

" La mémoire collective à l'endroit de nos casques bleus exige notre détermination à poursuivre notre mandat malgré les dangers et les menaces : c'est notre devoir et c'est notre devoir de mémoire à leur égard ", a-t-elle conclu.

Les dépouilles des huit casques bleus disparus ont été rapatriées dans leurs pays respectifs ce même jour.