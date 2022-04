Afrique du Nord: Le développement positif des relations maroco-espagnoles, une consécration de la pertinence de la position du Royaume (chercheur)

Rabat — Le développement positif des relations entre le Maroc et l'Espagne est une consécration de la pertinence de la position constante du Royaume et de la doctrine de la diplomatie marocaine, basée sur la crédibilité et la confiance, a affirmé le chercheur universitaire Nabil El Kat.

L'entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, témoigne de la détermination des deux pays à établir des relations solides, constructives et équilibrées, basées sur la concertation constante et la coopération en faveur d'un partenariat complète englobant tous les domaines et les questions d'intérêt commun, a souligné l'enseignant à la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Kénitra.

Cet entretien témoigne aussi de la haute appréciation de SM le Roi pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars dernier, par le Président du Gouvernement espagnol, ayant couronné le processus de développement de la question nationale grâce à une diplomatie efficiente, basée sur la transparence et la fermeté dans les positions, a-t-il relevé.

Pour l'universitaire, la position du gouvernement espagnol de soutenir le plan marocain d'autonomie, comme étant la base la plus crédible pour résoudre le différend sur le Sahara marocain, s'ajoute aux positions claires et constructives d'autres puissances internationales comme les Etats-Unis et l'Allemagne, ce qui confirme que le Maroc, grâce à une diplomatie dynamique et équilibrée, continue de réaliser des succès face aux ennemis de son intégrité territoriale.

La nouvelle position du gouvernement espagnol en faveur de la question nationale est aussi une réaction positive claire au discours royal à l'occasion du 68-ème anniversaire de la Révolution du Roi et du Peuple, le 20 août 2021, qui a inauguré une étape inédite dans les relations entre les deux pays, fondues sur la confiance mutuelle, la concertation permanente et la coopération franche et sincère.

Pour définir les approches, les étapes pratiques et les perspectives des relations bilatérales et d'une coopération prometteuse entre les deux pays, souligne M. El Kat, le Souverain a adressé une invitation au Président du Gouvernement espagnol, M. Pedro Sánchez pour effectuer une visite au Maroc, dans les très prochains jours.

SM le Roi, poursuit-il, a, également, appelé les différents ministres et responsables des deux pays à mettre en œuvre des actions concrètes dans le cadre d'une feuille de route ambitieuse et couvrant tous les domaines du partenariat, intégrant toutes les questions d'intérêt commun.