Ile Maurice: Sortie en mer - Port-Louis, port de tant d'attaches

Regarder Port-Louis de la mer. De là où plus de 300 ans d'histoire ont commencé. C'est sur les traces du passé mouvementé de Port-Louis que nous a guidé Maya de Salle, lors d'une balade au fil du port, mercredi dernier. Cette sortie d'une heure et demie en catamaran est l'une des activités proposées par le Labourdonnais Waterfront Hotel pour marquer ses 25 ans d'existence.

En trois siècles, "tout a changé sauf les montagnes". A l'image de la montagne des Signaux, Maya de Salle, anthropologue et co-fondatrice de My Moris, agence de tourisme culturel, guide la balade thématique de Port-Louis vu du ... port. Cette sortie en catamaran d'une heure et demie a été lancée par le Labourdonnais Waterfront Hotel, dans le cadre de ses 25 ans d'existence.

Ô eau : plongeons en apnée dans le 18e siècle. Quand La Bourdonnais n'était encore que le nom d'un bouillonnant gouverneur-bâtisseur. Puis respirons les odeurs du port, sitôt que s'éloigne la silhouette de l'hôtel d'affaires, qui a ajouté cinq étoiles à ce nom prestigieux.

Nager à contre-courant entre passé et réalité a de quoi faire tanguer l'estomac. Les comparaisons n'étant pas toujours favorables au temps présent. Le regard reste accroché à ce rafiot à moitié submergé à Trou Fanfaron. Il s'attarde sur les bateaux de pêche garés flanc contre flanc, dont certains ont été abandonnés là, par leurs propriétaires.

Le fond de l'air est un peu triste au Quai C. Là où les Chagossiens déportés de leur archipel, ont été débarqués. Le fond de l'air est endeuillé quand on croise les remorqueurs Sir Edouard et Da Patten. Le rouge de leur coque est vif comme l'est le souvenir du naufrage du Sir Gaëtan et de son capitaine porté disparu.

Calmons le mal réveillé par la mer. S'il est un conseil de Maya de Salle qu'il faut suivre sans modération durant cette sortie en catamaran, c'est bien celui de laisser voguer son imagination.

A la tombée de la nuit, la magie opère. C'est de la mer que sont venus tous nos gran dimounn. Réduits en esclavage ou travailleurs engagés, hommage à tous ceux qui ont construit Port-Louis. De la Place d'Armes à l'Aapravasi Ghat, classé patrimoine mondial, du moulin datant de 1736, au bout du Port-Louis Waterfront, aux anciens entrepôts de sucre de United Docks.

Le récit de Maya de Salle dessine le temps ou, "l'eau rentrait beaucoup plus à l'intérieur des terres". L'époque où le Jardin de la Compagnie n'était que marécage. Les années où le gouverneur-bâtisseur fait construire des fortifications : "la redoute La Bourdonnais qui deviendra Fort George sous les Anglais. De l'autre côté, le Fort Blanc qui deviendra Fort William. Entre les deux forts à l'entrée du port, il y avait une chaîne de 1900 mètres que l'on tendait pour fermer le port en cas d'attaque", explique la conférencière.

On ouvre les yeux. Les vagues successives de comblements ont modifié le relief de Port-Louis. Mais reste la poésie. Comme une fleur au bout du fusil. L'image du peintre de la marine française, Maurice Ménardeau peignant une fresque en trompe-l'œil autour des briques rouges du Grenier, pour protéger les rations de la population durant la Seconde Guerre mondiale, se grave dans notre mémoire. Symbolisant la fragile grandeur de Port-Louis. Symbolisant la douceur impalpable d'une balade au fil du port.

Balade en catamaran le mercredi et samedi de 17 h 30 à 19 heures. Maya de Salle raconte l'histoire À bord, de Port-Louis. Places limitées à 12 personnes. Tarif les adultes et Rs 1 000 pour : Rs 1 500 pour les enfants à partir de 12 ans. Réservations au Labourdonnais Waterfront Hotel.