Algérie: Ligue 1 / Nice 1 - 1 Rennes - Le but d'Andy Delort n'a pas suffi

Auteur du premier but de ce face à face entre Nice et Rennes, l'international algérien Andy Delort a bien cru en effet pouvoir permettre à Nice de s'imposer. Mais Rennes a pu revenir au score et les deux équipes ont fait match nul (1-1).

Les efforts d'Andy Delort (Nice) sont finalement restés vains face à Rennes. Après son but à la 67' minute de jeu servi par Youcef Atal, Rennes a pu égaliser grâce à Martin Terrier (78'). Et finalement, les deux équipes se sont quittées sur un match nul (1-1) en cette 30e journée de Ligue 1 française, ce samedi 2 avril 2022. Au terme d'une belle prestation, A. Delort a cédé sa place à la 73' remplacé par Hicham Boudaoui. Il marque ainsi son 8e but en championnat cette saison 2021-2022 avec l'OGC Nice.