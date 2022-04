Afrique: Activisme de CODECO à Djugu - plus de 150 personnes tuées au mois de mars(société civile)

Plus de 150 personnes ont été tuées et 38 autres enlevées au mois de mars dans le territoire de Djugu en Ituri, à la suite de l'activisme du groupe armé CODECO. Ce bilan publié vendredi 1er avril par la société civile de ce territoire, rapporte d'autres violations graves des droits de l'homme commises par cette milice. Face à ce " tableau sombre " peint par la societe civile, l'armée déclare qu'elle " reste mobiliser pour imposer la paix en Ituri ".

Selon ce rapport de la société civile de Djugu, corroboré par des sources sécuritaires, les exactions des groupes armés se poursuivent en Ituri dont celles de la milice CODECO. Et cela, malgré l'état de siège avec l'intensification des opérations militaires dans cette province.

Des sources de sécurité et de la société civile déplorent 99 cas de meurtres des civils au mois de mars par les miliciens de CODECO, 38 personnes kidnappées et 35 autres blessées. Ce groupe armé a fait 90 incursions au cours desquelles environ une centaine des maisons a été incendiée et plus de 400 cas d'extorsions de biens de la population ont été enregistrés.

Riposte de l'armée

Pendant cette période, les Forces armées de la République démocratique du Congo(FARDC) ont lancé des opérations militaires contre les positions de ce groupe armé dans plusieurs entités du territoire de Djugu.

Le bilan de ces opérations, avancé par des sources de sécurité, fait état de 47 miliciens de la CODECO et deux autres du groupe d'auto-défense Zaire neutralisés, 32 autres blessés et 23 capturés. Du côté de l'armée, il y aurait 15 morts et huit blessés.

Pour la société civile, ce tableau est sombre et nécessité des opérations de grande envergure des FARDC pour démanteler les groupes armés en Ituri.

Pour le porte-parole des FARDC en Ituri, lieuteanant Jules Ngongo, " les efforts de l'armée sont visibles et elle reste déterminer pour imposer la paix en Ituri ".