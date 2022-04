Afrique du Nord: La position espagnole, une véritable opportunité pour un partenariat stratégique multidimensionnel (Think-tank)

Rabat — La nouvelle position espagnole au sujet du Sahara marocain représente une véritable opportunité pour donner un nouvel élan au partenariat stratégique multidimensionnel entre les deux Royaumes, a affirmé le président du think-tank "NejMaroc", Mohamed Badine El Yattioui.

L'échange téléphonique entre SM le Roi et le président du gouvernement espagnol consolide le rapprochement et la dynamique de la nouvelle relation entre les deux pays basée sur la confiance et le respect mutuel, comme le souhaitait le Souverain, a souligné le professeur de relations internationales à l'Université Américaine des Emirats de Dubaï dans une déclaration à la MAP, notant qu'il y a une véritable opportunité de renforcer une situation déjà positive entre les deux royaumes.

L'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc, les échanges entre les deux pays représentant quasiment un tiers du commerce extérieur marocain, a-t-il argué, expliquant que le Maroc est le premier client africain de l'Espagne, son deuxième client mondial en dehors de l'Union européenne et au-delà du commerce, elle est le troisième contributeur en termes d'investissement directs étrangers.

Pour le professeur au Collège de Sécurité et d'Etudes Globales, le fait que Madrid "considère" désormais "l'initiative marocaine d'autonomie, présentée en 2007, comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" du Sahara marocain est un changement géostratégique majeur non seulement sur le plan bilatéral mais également sur le plan maroco-européen.

"Nous pouvons espérer un effet d'entraînement, d'autant plus que le nouveau gouvernement allemand a également fait bouger les lignes ces derniers mois", a-t-il dit.

Le soutien américain à la vision marocaine a eu un effet d'entraînement sur les Européens, a relevé M. El Yattioui, faisant savoir qu'il s'agit d'un bouleversement géopolitique majeur ayant un effet domino dans la résolution du conflit artificiel.