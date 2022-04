Madagascar: Œuvres sociales - Ambatovy sur plusieurs fronts

Dans le cadre de ses œuvres et actions sociales, la société Ambatovy est de nouveau intervenue auprès des populations concernées, mais cette fois dans ses zones d'implantation. Et ce, après ses interventions en faveur des populations sinistrées des récents cyclones qui ont fait beaucoup de ravages dans le pays.

Ainsi, dans le courant du mois de mars qui vient de s'écouler, Ambatovy a offert des produits de première nécessité d'une valeur totale de plus de vingt millions d'ariary à sept cents femmes vulnérables issues de huit communes du District de Moramanga, Toujours dans le chapitre des appuis aux femmes vulnérables dans ses zones d'implantation, Ambatovy a également octroyé des filets sociaux de solidarité composés de produits de première nécessité (riz, savon, huile alimentaire,..) à soixante dix femmes détenues à la Maison Centrale d'Ambalatavoahangy, Toamasina. Cinquante mères accouchées se trouvant dans les six CSB II de Toamasina et ses environs et à la Maternité du CHU Hôpitaly Be Toamasina ont également reçu des filets sociaux accompagnés de kits de naissance ( couches, brassières,... ) pour les cinquante bébés. En outre, quatorze femmes vulnérables des sites de relocalisation de Vohitrambato et Marovato, à Toamasina II, ont eu droit à leurs filets sociaux de solidarité composés de riz et de savon.

Le 18 mars dernier, Ambatovy a poursuivi ses actions par une pensée spéciale à l'endroit des Pairs Educateurs de la Mine de Moramanga. Ce sont soixante trois volontaires qui se sont mobilisés pour des opérations de dépistage du VIH/sida auprès des employés de la société, et à qui Ambatovy leur a donc décerné un satisfecit spécial.

Durant la journée mondiale des zones humides, dont la célébration régionale s'est tenue à Ambohitrapanga Andasibe, le 17 mars, Ambatovy a apporté des appuis financiers et techniques à l'association Asity Madagascar, gestionnaire du site et avec qui Ambatovy a signé une convention de collaboration en septembre 2015. Ces apports sont destinés à la conduite des activités dans cette zone qui se trouve à proximité du site minier d'Ambatovy. A rappeler que les marais de Torotorofotsy et leurs bassins versants font partie des sites de compensation d'Ambatovy qui ont pour objectif de compenser les pertes résiduelles en biodiversité liées à l'exploitation minière.

Enfin, Ambatovy a également eu une pensée pour les anciens combattants des événements du 29 mars 1947. Lors de la commémoration de cette date historique, Ambatovy a offert des produits de première nécessité (du riz, du sucre, de l'huile alimentaire et du lait en boîte) à quarante-sept anciens combattants nationalistes de Moramanga.