Congo-Brazzaville: L'offre de santé

La mise en service, il y a quelques mois, de deux hôpitaux généraux à Brazzaville et Pointe-Noire concrétise l'engagement du gouvernement de construire douze établissements hospitaliers modernes dans le pays. L'objectif est d'assurer à la population une couverture de santé à la mesure de ses attentes. L'achèvement à terme des travaux lancés dans les dix autres départements du Congo corrigera sans nul doute le manque d'infrastructures dans ce secteur vital pour la communauté nationale.

Cet ambitieux projet une fois concrétisé, il restera deux préalables essentiels : le premier sera de doter ces hôpitaux des équipements nécessaires à leur fonctionnement ; le second d'obtenir de leurs personnels des prestations de qualité en termes d'accueil et de soins administrés aux patients. On peut penser que ceux et celles qui ont appris leur métier et prêté serment pour l'exercer le font avec abnégation. Il n'empêche que des faiblesses persistent encore dans de nombreux hôpitaux publics et privés.

Pour ne citer que le Centre hospitalier universitaire de Brazzaville- CHU-B-, vitrine du pays par son gabarit, au plan administratif, des innovations y ont été introduites depuis quelque temps. Parmi lesquelles des guichets de payement implantés dans différents services pour mieux contrôler les recettes quotidiennes. Pour une structure aussi lourde, assurément un problème résolu ne signifie pas que tout fonctionnera désormais sans anicroche. Il n'y a pas longtemps encore, le ballet vertigineux des directeurs généraux nationaux et expatriés à sa tête donnait du CHU-B une image peu reluisante.

Si depuis, sur ce plan précis, le calme semble revenu, une équation parmi tant d'autres reste entière. Elle concerne la gestion des consultations. Dans certains services du plus grand établissement sanitaire du Congo, le nombre de personnes attendant d'être reçues par un spécialiste est hallucinant. A tel point qu'on peut les observer, le regard vide, veiller littéralement toute la journée. Si l'on comprend bien, le déficit de cadres dans diverses spécialités est le défi majeur à surmonter maintenant et quand les futurs douze hôpitaux deviendront opérationnels sur l'ensemble du territoire national.