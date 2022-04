Congo-Brazzaville: Livre - Le Pr Placide Moudoudou présente "Présidents et ministres du Congo-Brazzaville (1958-2021)"

Publié aux éditions Presse universitaire de Brazzaville, le livre "Présidents et ministres du Congo-Brazzaville (1958-2021)" a été présenté et dédicacé par son auteur à l'amphithéâtre 600 de l'Université Marien-Ngouabi, en présence de la communauté universitaire.

Dans l'ouvrage de 337 pages, constitué de huit parties, notamment les gouvernements des différents présidents qui ont dirigé le Congo, l'auteur invite ses concitoyens à réfléchir sur le futur des institutions congolaises. En effet, depuis 1958, ministres et surtout présidents congolais constituent la clé de voûte du système politique. Ils sont au centre de tout, décident de tout et ont les missions démentielles : équiper et développer le pays ; construire la Nation dans la République ; assurer la sécurité des personnes et des biens ; éduquer et former les Congolais ; consolider l'État de droit et la démocratie ; etc.

Placide Moudoudou s'est posé quelques questions, à savoir qui sont-ils ? Etaient-ils préparés à assumer de telles hautes fonctions ? Quelles ont été les contributions et les responsabilités des uns et des autres dans le processus de construction du Congo ? Etaient-ils tous animés du souci de bien faire ? Avaient-ils les moyens de réussir leurs missions ? Ne devrait-on pas apprécier l'essentiel de leurs actions avec indulgence et même compassion ? Eux qui ont géré le Congo en termes de " Fruits de la passion partagée " (Pascal Lissouba), de " Devoir " (Jean Marie Michel Mokoko : Martial de Paul Ikounga) ou de " Service " (Ngouélondélé Mongo). Eux qui ont conçu leur vie comme un " Combat politique " (Nguila Moungounga N'kombo),... Certes, il y a encore " Le poids des souvenirs " (Jean Pierre Heyko-Lekoba) et " Le poids de la tribu " (Aimée Mambou Gnali) voire même de " L'imposture ethnocentrisme " (Charles Zacharie Bowao) ; mais on peut considérer à travers ces extraits de l'histoire politique du Congo que tous les auteurs ont " Parlé vrai " (Denis Sassou N'Guesso), d'"Un Congo en chantier " (Jean Jacques Bouya).

Dans son introduction, le Pr Placide Moudoudou s'est référé à l'ouvrage du général ministre Pierre Oba, dans lequel il écrit : " J'ai longtemps hésité à écrire cet ouvrage. J'ai fait d'incessants va-et-vient entre "écrire" et "ne pas écrire". Entre "se confier" et "se taire". J'ai oscillé entre "le désir de raconter" et le "mutisme". Mon cœur balançait. J'ai longtemps louvoyé avant de franchir le pas ". Pour lui, il reflète parfaitement l'attitude des différents acteurs de la vie politique congolaise depuis plus de soixante ans. Il y a un silence sépulcral et anthropophage qui traverse de bout en bout l'histoire du Congo. Très peu d'acteurs politiques congolais choisissent de publier même des fragments d'une activité politique sans autre ambition que de tenter de communiquer avec le plus grand nombre, écrit Placide Moudoudou.

Un ouvrage exclusivement politique

Le Pr Placide Moudoudou a publié les œuvres ci-après : Droit administratif congolais en 2003 ; Droit des institutions congolaises en 2004 ; La constitution en Afrique en 2012 ; Les grands GAJAB en 2021. Mais, la particularité de son nouvel ouvrage est qu'il porte exclusivement sur la vie politique, alors que les quatre premiers abordent des aspects juridiques. Cependant, les deux sont liés, puisque le politique gère le juridique et le juridique oriente.

Prenant la parole au cours de la cérémonie, l'auteur de l'ouvrage "Présidents et ministres du Congo-Brazzaville (1958-2021)", a souligné que l'observateur de la vie politique n'a pas nécessairement la même vision que l'acteur de la vie politique. Pour le Pr Placide Moudoudou, le bénéfice de ce livre est de réfléchir sur le futur des institutions du Congo, tout en s'appuyant sur E. P. Lumumba qui disait avant sa mort que l'histoire de l'Afrique ne sera écrite que par les Africains. " Nous avons pris parti, celui de l'acteur qui a vécu le coup d'Etat de Kinganga, le coup d'Etat de Diawara, qui a vécu la chute de Youlou, qui a vécu la conférence nationale, ... ", a déclaré le Pr Placide Moudoudou.

A propos de la chute du président abbé Fulbert Youlou, l'auteur a dit une fois de plus qu'il s'est référé des écrits du Pr Théophile Obenga, relatant la vie du président Marien Ngouabi, où les Saint-Cyriens, à savoir Marien Ngouabi, Jacques Joachim Yombi Opango, Luc Kimbouala Kaya, Louis Sylvain Ngoma, Alfred Raoul, se concertant en 1961 à Saint-Cyr, décident qu'à leur retour au pays les choses doivent changer. Et deux ans après, le président abbé Fulbert Youlou est renversé. " Donc ceux qui pensent que la révolution de 1963 était spontanée, c'est une mauvaise illusion de la chose. La chute du président Fulbert Youlou était minutieusement préparée par les militaires et par les civils qui se sont servis des syndicalistes pour aboutir à leur dessein ", explique le Pr Placide Moudoudou. Quant au groupe de Mpila dont beaucoup ne sont plus en vie ou ne sont plus aux affaires, le Pr Placide Moudoudou estime que le mouvement du 5 février 1979 était venu rompre avec ce groupe marxisant. Parce que le leader de ce mouvement ne faisait partie ni du groupe de Mpila ni du groupe des Saint-Cyriens.

Agrégé de droit public, Placide Moudoudou est professeur à l'Université Marien-Ngouabi de Brazzaville où il a été doyen de la faculté de droit (2009-2014). De 1994 à 1996, il était attaché d'enseignements et de recherches aux universités françaises de Tours et du Mans. Le doyen Placide Moudoudou a aussi été député à l'Assemblée nationale (2012-2017) où il a également présidé la Commission pour la rédaction d'une nouvelle constitution au Congo dont les travaux ont abouti à la Constitution du 25 octobre 2015. Depuis décembre 2018, il est juge à la Cour constitutionnelle.