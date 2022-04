Sénégal: Macky Sall à la jeunesse - " Cultiver davantage le savoir "

Le chef de l'Etat, Macky Sall a présidé ce 2 avril à Diamniadio, le lancement de la Semaine départementale de la jeunesse. Cette journée est initiée par le ministère de la Jeunesse, en partenariat avec le Comité national olympique et sportif sénégalais (Cnoss) et le Conseil national de la jeunesse du Sénégal (Cnjs). Cette édition a pour thème "les semaines de la jeunesse au rythme de l'Olympisme ".

Le président de la République, Macky Sall a renouvelé la disponibilité du gouvernement à aider la jeunesse, dans sa globalité, et cela dans tous les secteurs d'activités confondues (agriculture, formation, financement de projets). Il a salué le dynamisme et la détermination de la jeunesse. Le chef de l'Etat invite les jeunes à davantage cultiver le savoir et à ne surtout pas perdre leur temps dans un usage abusif de l'internet et des réseaux sociaux, à la merci de personnes qui se disent influenceurs.

Evénement spécial de mobilisation de la jeunesse, institué par décret en 1971, la Semaine de la jeunesse est une activité républicaine. Elle se tient d'une année à l'autre, d'abord au niveau départemental, puis régional et enfin national, habituellement durant les vacances de fin du premier semestre scolaire. Elle offre aux jeunes de toutes les communes du pays, l'opportunité d'exprimer leurs talents, leur créativité et leur engagement collectif et simultané dans des activités culturelles, sportives, socio-éducatives, économiques et d'investissement humain, qui s'articulent autour de la conscience citoyenne, patriotique et républicaine, souligne une note de presse.