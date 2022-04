Congo-Kinshasa: La MONUSCO rapatrie les corps de ses huit casques bleus

*La Mission des Nations Unies pour la stabilisation en République Démocratique du Congo (MONUSCO) a rapatrié aujourd'hui les corps des huit casques bleus qui ont tragiquement perdu la vie lorsque leur hélicoptère s'est écrasé le 29 mars dernier dans la province du Nord-Kivu.

L'hélicoptère de l'ONU effectuait une mission de reconnaissance dans une région marquée ces derniers jours par des affrontements entre le groupe M23 et les Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC). Une enquête est en cours.

Le 29 mars dernier, le Secrétaire général des Nations Unies, M. António Guterres avait exprimé ses sincères condoléances aux familles endeuillées et aux Gouvernements du Pakistan, de la Fédération de Russie et de la République de Serbie dont les casques bleus figurent parmi les victimes.

Aujourd'hui à Goma, peu avant le départ des corps, une cérémonie commémorative s'est déroulée en présence du Secrétaire général adjoint du Département des Opérations de paix, M. Jean-Pierre Lacroix, des Représentants du Gouvernement de la RDC, des hauts responsables de la mission onusienne et du système des Nations Unies, des membres du Corps diplomatique, et du personnel de la MONUSCO et des agences, fonds et programmes.

"Chaque fois que nous nous réunissons dans des circonstances, telles que celles-ci, nous reconnaissons encore davantage l'immense sacrifice que tous nos soldats de la paix tombés au combat ont fait ", a déclaré le Secrétaire général adjoint, M. Jean-Pierre Lacroix, lors de la cérémonie.

"Ces casques bleus ont payé le sacrifice ultime pour protéger des innocents et créer les conditions pour un environnement paisible et durable. Aux familles éprouvées, nous exprimons notre solidarité, notre empathie et notre compassion ", a pour sa part ajouté la Représentante spéciale du Secrétaire général des Nations Unies, Mme Bintou Keita.