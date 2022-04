Afrique: " Je pense que le Sénégal est tombé dans un groupe beaucoup plus facile que le Maroc ", Vahid Halilhodžić, Sélectionneur de l'équipe du Maroc

" On (Maroc) va tenter quelque chose au Qatar. On ne va pas venir là comme touristes. On est tombé dans un groupe très difficile, contre des équipes parmi les plus belles au monde. Mais, on va faire tout pour créer des surprises. Pourquoi pas?

Je pense que le Sénégal est tombé dans un groupe beaucoup plus facile que le Maroc. Mais, il a l'Équateur, le Vice champion et la meilleure équipe d'Amérique du Sud. Ça peut être palpitant.

Pour parler de ce qui manque aux équipes africaines pour atteindre les demi-finales, il me faut 12 jours. Toutes les choses : le problèmes mentaux, concentration, etc. Vous savez que le football africain progresse de plus en plus. Mais, pour qu'une équipe africaine puisse un jour arriver en finale, il faut plus de temps.

Mais aujourd'hui, les footballeurs africains font partie des meilleurs au monde, à l'image de Salah, Sadio Mané, Achraf Hakimi, Yassine Bounou, ça ce sont des garçons qui sont parmi les meilleurs au monde. Mais, il faut une équipe la plus performante possible pour un jour aller jusqu'au bout. "

(Envoyé spécial à Doha)