Congo-Kinshasa: Centre international de conférence et Grand Hôtel de Kintele - Laurent Ortega ouvre les portes aux congolais de Kinshasa

De passage à Kinshasa pour un bref séjour, M. Laurent Ortega, Directeur-Général du Centre international de conférence et Grand Hôtel de Kintele de Brazzaville n'est pas passé incognito. En tout cas, cela ne pouvait en être autrement pour cet homme qui a déjà vécu et travaillé durant plusieurs années en RD. Congo où il a été successivement comme Directeur Général Adjoint du Grand Hôtel Kinshasa et Directeur Général du Grand Karavia à Lubumbashi. Approché par les médias, Laurent Ortega en a profité pour adresser un message aux Congolais de Kinshasa. Mais, pas seulement...

Après deux ans d'exploitation et au moment de sa grande ascension, avec un rayonnement particulier sur toute l'Afrique centrale et plus généralement, à l'international, le Centre international de conférence et Grand Hôtel de Kintele a été confronté à la pandémie de Covid-19, comme cela a été le cas partout dans le monde.

A cœur ouvert, Laurent Ortega en parle : " En réaction à cette pandémie, nous avons, avant tout, respecté le sage choix des autorités dans l'intérêt général de la population. Et puis, tout de suite, nous avons élaboré un livret d'information pour la prévention et la mise en place des mesures barrières pour notre clientèle et notre personnel. Nous avons profité également pour réaliser certains travaux de maintenance, réorganiser certains services, élaborer des stratégies pour la clientèle locale, afin de rebondir, dès la relance des activités. La période fut très compliquée. D'ailleurs, j'en profite pour féliciter toutes les équipes, pour leur résilience et la solidarité dans cette épreuve, nous en ressortons encore plus forts. Le temps est maintenant à la reprise. Ce que l'on appelle plus communément : "Back to business".

Pour les années passées en RDC, où il a occupé des plus hauts postes des responsabilités dans les magnifiques établissements que sont le Grand Hôtel de Kinshasa et le Grand Karavia Hôtel à Lubumbashi, Laurent Ortega garde encore frais les souvenirs : " J'en suis d'ailleurs très fier, que ce soit à titre professionnel, mais aussi à titre personnel pour avoir passé des moments inoubliables en famille ".

Aujourd'hui à la tête du Centre international de conférence et Grand Hôtel de Kintele dans l'autre Congo, Laurent Ortega ne cache pas son intérêt à voir les Congolais de Kinshasa " jouir " également de tout ce que cet établissement offre de meilleur.

"La configuration de Kinshasa et Brazzaville qui ont la particularité d'être les deux capitales les plus rapprochées du monde, confère à toutes et tous, une proximité et une certaine facilité à pouvoir se rendre d'un côté du fleuve comme de l'autre facilement", souligne Laurent Ortega.

Et d'ajouter : " A partir de ce constat, nous avons élaboré plusieurs forfaits afin que la population de la RDC puisse jouir pleinement de nos offres, que ce soit pour les affaires ou en famille. A cet effet, il est mis en place des navettes gratuites pour l'acheminement des personnes intéressées du Beach ou de l'aéroport jusqu'à l'Hôtel ".

Il y a lieu de noter que le Centre International de conférence et Grand Hôtel de Kintele n'est pas simplement un établissement hôtelier avec des installations 5 étoiles doté notamment, de 200 chambres, avec la particularité d'être le seul en son genre en Afrique centrale et dans la sous-région, lui conférant ce statut unique de pouvoir recevoir des manifestations de grande envergure, de par sa configuration et la qualité de ses infrastructures dotées toutes de la dernière technologie. La qualité de ce bijou architectural faisant face au mythique Fleuve Congo en fait un établissement incroyable, dans une tranquillité et un dépaysement total. Il est situé à quelques encablures de Brazzaville, dans la cité avant-gardiste de Kintele, à une quinzaine des minutes du Beach et à une trentaine de l'aéroport. Un Palais de congrès de 1500 places, une salle présidentielle de 375 places, une salle de conférence de presse de 120 places, une douzaine de salles de réunion alliant tout style de configuration, un musée, un héliport sans oublier, en outre, plusieurs autres installations destinées à diverses activités, etc.

Tout ceci constitue l'essentiel de que représente ce complexe en termes d'équipements, d'infrastructures, de capacité d'accueil ainsi que de toutes sortes des commodités aujourd'hui à la portée, non seulement des congolais de Brazzaville, mais aussi, des congolais d'ici, dans l'autre versant du Fleuve Congo, à Kinshasa.

Cet établissement, faut-il le rappeler, a déjà reçu à maintes reprises des délégations de la RDC notamment, dans le cadre de la Conférence de la CEEAC en janvier 2022, en présence d'une dizaine des Chefs d'Etat dont Félix Antoine Tshisekedi devenu Président de la RD. Congo, depuis le 24 janvier 2019.