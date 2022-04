Maroc: L'entretien entre SM le Roi et M. Sanchez, une volonté partagée pour des relations fructueuses entre Rabat et Madrid (chercheur mauritanien)

Nouakchott — Le Président de l'association mauritano-marocaine pour la Défense de l'unité maghrébine, Cheikhani Ould Cheikh, a souligné que l'entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez, traduit une volonté partagée pour des relations maroco-espagnoles saines, fortes, solidaires et fructueuses.

Cette communication téléphonique, qui constitue "une marque de bonne volonté, de tolérance et de paix", inaugure une nouvelle ère dans les rapports séculaires entre les deux Royaumes, a précisé M. Cheikhani Ould Cheikh dans une déclaration à la MAP.

Il considère que cet entretien téléphonique entre SM le Roi et le président du gouvernement espagnol devra servir de "feuille de route" pour les gouvernements des deux pays afin de concrétiser dans les faits les ambitions et aspirations des peuples des deux pays à un avenir prospère et plein d'opportunités.

Selon lui, l'entretien s'inscrit également dans le prolongement de la volonté de Sa Majesté le Roi Mohammed VI de renforcer les voies de communication et de coopération, ainsi que des relations répondant aux exigences du 21ème siècle.

Le chercheur a estimé que l'objectif consiste à favoriser la stabilité et la prospérité dans la région Méditerranéenne et le bien-être de ses populations.

Tout en mettant l'accent sur le timing de cet entretien téléphonique, il a noté qu'il s'agit d'un message visant à édifier un avenir garantissant sécurité, paix et développement aux peuples de la région méditerranéenne.

Dans ce sens, M. Ould Cheikh a rappelé la position "honorable" de l'Espagne soutenant l'initiative d'autonomie du Sahara sous souveraineté du Royaume et la qualifiant de "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution de ce différend".