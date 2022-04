Maroc: Ramadan - SM le Roi reçoit un message de félicitations du Président djiboutien

Rabat — Sa Majesté le Roi Mohammed VI a reçu un message de félicitations du Président de la République de Djibouti, Ismaïl Omar Guelleh, à l'occasion du mois sacré de Ramadan.

Dans ce message, le chef de l'État djiboutien exprime, en son nom propre et en celui du gouvernement et du peuple djiboutiens, ses félicitations et ses meilleurs vœux à SM le Roi, implorant le Très-Haut de renouveler pareille occasion pour le Souverain dans la santé et le bonheur et pour le peuple marocain frère dans le bien-être et la prospérité.

Le président Omar Guelleh dit ensuite espérer que les relations entre les deux pays accomplissent davantage de progrès et d'évolutions pour le bénéfice des deux peuples frères, implorant le Tout-Puissant de renouveler pareille occasion pour la Oumma islamique dans l'unité, le progrès et la prospérité.