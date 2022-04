Maroc: Lancement de l'opération de renouvellement du parc du transport routier 2022 (NARSA)

Rabat — Le ministère du Transport et de la logistique a annoncé que l'opération de réception des demandes de renouvellement et de prime à la casse des véhicules du transport routier a démarré, à compter du 1er avril 2022, conformément aux dispositions de la décision conjointe des ministres du transport et des finances.

Faisant suite au dialogue avec les professionnels du secteur du transport routier, le ministère, par le biais de l'Agence Nationale de la Sécurité Routière (NARSA), a alloué au programme de renouvellement du parc au titre de l'année 2022, une enveloppe budgétaire de 250 millions de dirhams, indique l'Agence dans un communiqué rendu public samedi.

A cet égard, et afin d'améliorer la qualité des services rendus aux professionnels, ces derniers peuvent soumettre et suivre le traitement de leurs demandes à distance via la plateforme "tajdid-hadira.narsa.gov.ma" pour renseigner les données requises et bénéficier de ce programme, indique le communiqué.

NARSA souligne, par ailleurs, que cette plateforme s'inscrit dans le cadre de ses orientations stratégiques, axées sur l'accélération du chantier de la digitalisation, de la simplification et de la dématérialisation des procédures administratives.

Afin de garantir la réussite de la mise en œuvre de ce programme, les professionnels seront accompagnés et assistés par les services concernés de la NARSA et de la Direction du transport Routier à travers l'adresse électronique : prepac@narsa.gov.ma, conclut le communiqué.