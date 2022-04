Maroc: L'entretien téléphonique entre SM le Roi et M. Sanchez consolide les relations de partenariat avec l'Espagne (universitaire)

El Jadida — L'entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, Pedro Sanchez est de nature à consolider les relations de coopération et de bon voisinage avec l'Espagne, a affirmé samedi le politologue, Mohamed Bentalha Doukkali.

La position exprimée par le président du gouvernement espagnol dans son message adressé à SM le Roi considère l'initiative marocaine d'autonomie comme "la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" autour du Sahara marocain, tout en rappelant les efforts déployés par le Maroc dans le cadre des Nations unies pour parvenir à une solution mutuellement acceptable, a rappelé, dans une déclaration à la MAP, le professeur des Sciences politiques au Centre National d'Etudes et de Recherche sur le Sahara

M. Bentalha Doukkali a ajouté que la position espagnole positive est un "prélude" à davantage de renforcement des relations et du partenariat stratégiques entre les deux pays et jette les basses d'une véritable intégration entre les deux rives de la Méditerranée, estimant que c'est un triomphe de la diplomatie réaliste et sage, vu qu'il s'agit d'une position basée sur une vision stratégie à long terme.

Et le politologue de rappeler, dans ce sens, que l'Espagne est le premier partenaire commercial du Maroc en termes d'importations et d'exportations, alors que le Maroc constitue le plus grand partenaire commercial de l'Espagne en Afrique et le 3è au niveau mondial hors Union européenne, mettant l'accent sur le rôle du Royaume dans la lutte contre l'immigration clandestine et le trafic de stupéfiants.

Selon M. Bentalha, il est nécessaire de se rappeler le rôle efficace du Maroc dans la coopération avec la partie espagnole sur les plans de la lutte contre le terrorisme et l'extrémisme, relevant que le Maroc aspire à des relations équilibrées pour renforcer les liens bilatéraux.

Le message de M. Sanchez est en droite ligne de la vision de SM le Roi Mohammed VI qui a appelé à consolider les principes de dialogue, de transparence, de partenariat distingué et de respect de l'intégrité territoriale.