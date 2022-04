Maroc: Entretien téléphonique entre SM le Roi et Pedro Sanchez - Une volonté commune pour un "partenariat stratégique durable" (géopolitologue rwandais)

Kigali — L'entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le président du gouvernement espagnol, M. Pedro Sanchez, reflète une volonté commune de forger un "partenariat stratégique durable" entre le Maroc et l'Espagne, a affirmé le géopolitologue et universitaire rwandais, Dr. Ismael Buchanan.

"Rabat et Madrid affichent, aujourd'hui, une volonté commune de forger un partenariat stratégique durable à la hauteur de l'histoire commune et des attentes et ambitions de deux Etats nations millénaires", a souligné ce consultant en relations internationales dans une déclaration à la MAP.

Aux yeux de ce professeur des sciences politiques à l'Université du Rwanda (UR) et fin connaisseur du Maghreb, "les atouts géopolitiques et géostratégiques du Maroc sont complémentaires avec ceux du voisin espagnol qui bénéficie d'une position avancée sur la rive nord-méditerranéenne de l'Europe".

Les deux pays voisins, conscients des enjeux et défis qui guettent la région, sont déterminés plus que jamais à approfondir leur coopération pour assurer la sécurité et la stabilité dans le bassin méditerranéen, notamment à travers la lutte contre le terrorisme, la coordination de la gestion des flux migratoires et le renforcement des échanges commerciaux et économiques, a-t-il relevé.

Par ailleurs, le géopolitologue a fait observer que Madrid voit dans le Maroc un pôle de stabilité dans la région et un leader régional de poids capable de s'adapter aux changements géostratégiques et de défendre ses intérêts et ceux de ses partenaires.

"A l'instar des puissances mondiales comme les Etats-Unis, la France, le Royaume-Uni ou encore l'Allemagne, l'Espagne a enfin compris que le Maroc agit comme un acteur rationnel qui choisit ses options diplomatiques en fonction d'objectifs précis alignés sur ses intérêts nationaux", a-t-il ajouté.

L'universitaire rwandais a, en outre, rappelé que le Royaume a consolidé sa position de porte d'entrée vers le continent africain au cours des dernières années, grâce à un savant mélange d'investissements et de diplomatie agissante, rappelant que le Maroc est aujourd'hui l'un des principaux investisseurs internationaux en Afrique, avec des investissements directs étrangers évalués à plus de 4 milliards de dollars.

Abordant la nouvelle position de l'Espagne, en faveur de l'initiative marocaine d'autonomie au Sahara marocain, Dr. Buchanan a souligné qu'il s'agit d'un tournant majeur qui reflète la reconnaissance croissante de la communauté internationale de la justesse des droits du Maroc sur son Sahara.

"Il s'agit d'une étape majeure dans le processus de résolution de ce différend régional qui menace la paix et la stabilité aussi bien pour l'Europe que pour l'Afrique", a-t-il ajouté.

Jeudi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Au cours de cet échange, SM le Roi a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.