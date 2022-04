Angola: Le graphène va stimuler l'industrie électronique dans le pays - Diamantino Azevedo

Luanda — Le ministre des Ressources minérales, du Pétrole et du Gaz, Diamantino Azevedo, a déclaré vendredi, que la production du graphème allait stimuler, dans un avenir proche, l'industrie électronique en Angola.

Le ministre a fait cette déclaration lors de la cérémonie de présentation de 100 techniciens formés en géosciences et géo-ingénierie qui vont travailler dans des entreprises liées à compagnie de diamant Endiama E.P.

"Le graphène est le substitut du silicium. C'est un minéral révolutionnaire qui sera extrêmement important dans le futur en raison de ses particularités ", a souligné le ministre.

Il a expliqué que le graphène, en plus d'être un excellent conducteur d'électricité, de transparence, de flexibilité et de légèreté, va beaucoup révolutionner la technologie, à partir de la fabrication de Smartphones, tablettes et autres équipements électroniques.

À titre d'exemple, un kilogramme de graphène devrait actuellement être de l'ordre de 300 000 dollars, a-t-il indiqué.

Par ailleurs, il a salué l'initiative de la Société nationale de prospection, d'exploitation, de taille et de commercialisation des diamants d'Angola E.P (Endiama) pour la formation du personnel. Le ministre a conseillé de relier l'intensité du capital à la création d'emplois.

Selon lui, si la société angolaise lie l'intensité de son capital à la création d'emplois, elle pourra faire plus pour la croissance du secteur minier, même si, l'industrie extractive n'a pas la capacité d'offrir beaucoup.

Le secteur qu'il dirige, selon le ministre, est préoccupé par le nombre élevé de chômeurs, en particulier, des jeunes, dans les domaines des géosciences et de la géo-ingénierie.

Face à cette réalité, a expliqué le responsable, le ministère soutient des initiatives visant à améliorer la qualité des stagiaires, à travers des bourses internes et externes, ainsi qu'à travers Endiama.

"En ce moment, le secteur organise encore deux cours de formation en master à l'Université d'Agostinho Neto (UAN)", a déclaré le responsable du portefeuille des minéraux.

Les 100 techniciens spécialisés et recrutés ont été sélectionnés parmi un univers de cinq mille candidats formés dans différentes spécialités. Ils seront intégrés, dans une première phase en régime de stage, pendant deux ans, dans les entreprises du groupe Endiama qui mènent des opérations géologiques et minières dans les provinces de Lunda Norte, Lunda Sul et Malanje.