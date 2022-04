Ile Maurice: Elle s'immole par le feu avec son amie - Récit d'un drame troublant

Simla Ramkissoon est le témoin-clé de l'accident sur la station-service Indian Oil de Wooton, impliquant une voiture de police et ayant coûté la vie à un pompiste en novembre 2019. Cette fois, elle serait à l'origine du drame qui bouleverse la famille de Jenny Emilie, 41 ans, à Rose-Belle, depuis vendredi soir. Cette dernière et son amie Simla Ramkissoon, 46 ans, ont été transportées d'urgence au service des grands brûlés à l'hôpital Victoria, après que Simla a essayé de mettre fin à ses jours en essayant d'entraîner son amie avec elle.

Rien ne laissait présager que ce vendredi 1er avril se terminerait aussi tragiquement. Selon les proches des victimes, Jenny Emilie, femme au foyer, et Simla Ramkissoon, pompiste de profession, une habitante de Cluny, étaient devenues très proches depuis quelques mois. "Elles se voyaient presque tous les jours et semblaient s'entendre à merveille", explique-t-on. D'ailleurs, vendredi, tout semblait aller pour le mieux entre les deux amies. "Simla est arrivée chez nous vers 17 heures. Ma mère et elles plaisantaient comme d'habitude et rien ne laissait présager ce qui allait arriver."

Selon Arthur (prénom d'emprunt), le gendre de Jenny Emilie, c'est vers 20 h 30 que les choses auraient dégénéré entre Jenny et Simla, pour une raison qu'il ignore. "Vers 20 h 15, je suis rentré du travail. Je suis allé dans ma chambre pour saluer mon épouse et mon bébé de deux mois. Je me suis ensuite dirigé vers la cuisine pour faire chauffer de l'eau et c'est là que j'ai entendu des verres et bouteilles s'écraser dans la chambre de ma belle-mère. Monn tann Simla krié for '[mo] pou met dife'." Son épouse et lui se seraient alors rués vers la chambre et affirment avoir vu, de leurs yeux, Simla Ramkissoon s'asperger d'alcool et allumer un briquet. "Linn tranp li net ek lalkol linn avoy lor mo belmer apré linn alim briké. Nou pann mem gagn létan fer kitsoz. Kouma linn koumans pran difé linn ris mo belmer ar li, Jenny ti pe krié ek ti pé débat pou li larg li."

Pendant que son épouse essayait d'éteindre le feu, Arthur dit avoir rameuté les voisins pour l'aider à contenir les flammes et éviter que le feu ne se propage dans la maison, avant d'alerter la police et le SAMU. Selon des sources médicales, Simla Ramkissoon serait dans un état critique. Jenny a été brûlée sur plusieurs parties du corps mais son état inspire moins d'inquiétudes. La famille de Simla Ramkissoon dit ne pas croire en la tentative de suicide de leur mère et de la tentative de meurtre sur Jenny Emilie. Ils laissent le soin à la police d'enquêter.

D'ailleurs, selon la police, les preuves récoltées sur les lieux du crime et la manière dont cela serait arrivé démontrent qu'effectivement Simla Ramkissoon aurait déclenché le feu pour des raisons qu'elle ignore pour l'instant, comme Jenny et Simla ne peuvent pas être interrogées, vu leur état.