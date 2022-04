Ile Maurice: Importation de Rs 33 M de drogue - Une affaire qui ressemble étrangement à une autre...

Navindra Guness, skipper de 21 ans, Aurélien Eduard, instructeur de kite surf de 21 ans, et Miguel Basse, skipper de 27 ans, ont comparu devant le tribunal de Port-Louis hier, samedi 2 avril, sous une charge provisoire de trafic de drogue. Comme la police a objecté à leur remise en liberté, ils sont retournés en cellule policière.

Aurélien Eduard est représenté par Mᵉ Anoup Goodary, Navindra Guness a sollicité les services de Mᵉ Sanjiv Teeluckdharry tandis que Miguel Basse n'a pas d'avocat. Le dossier a été transféré à l'ADSU Central pour l'enquête. Leur déposition n'a pas encore été enregistrée mais les enquêteurs les soupçonnent de faire partie d'un réseau qui opère dans le nord du pays. Après leur arrestation, deux protagonistes auraient révélé aux policiers qu'Aurélien Eduard serait le cerveau derrière ce "plan".

Après cette nouvelle saisie, les officiers de l'ADSU se penchent sur tous les éléments susceptibles de résoudre l'énigme. À qui appartient le hors-bord ? Les suspects l'ont-ils volé ? Les limiers devront enquêter sur son propriétaire et voir s'il est impliqué. Ils iront plus loin en essayant de découvrir si un vol de bateau a été rapporté à la police. Si oui, les protagonistes ont-ils agi seuls dans cette importation ou font-ils partie d'un réseau très solide basé à Grand-Gaube ? Une fois que l'enquête aura démarré, le propriétaire du horsbord sera interrogé pour remonter jusqu'aux commanditaires.

La brigade anti-drogue soupçonne que cette affaire est intimement liée à la saisie en janvier, dans le coffre d'une voiture, de trois gros sacs en plastique contenant du cannabis d'une valeur de Rs 5,8 millions et pesant 5,8 kg. À l'intérieur du véhicule, 2,7g de haschich avaient été retrouvés. Une fouille corporelle sur le suspect avait révélé la présence de 0,6 g de cannabis qui étaient destinés à sa propre consommation selon la police. Le conducteur, un dénommé Jean Rex Donovan Gopal, habitant Grand-Gaube et âgé de 31 ans, avait été arrêté.

Ce qui rend cette affaire similaire, c'est que le cannabis et le haschisch saisis sur les suspects, d'une valeur de Rs 33 M rappelons le, sont semblables et de qualité supérieure. L'axe Maurice-Réunion quant à l'importation de drogue reste toujours sous les feux des projecteurs bien que les autorités maritimes mauriciennes et réunionnaises aient redoublé de vigilance dans leurs eaux territoriales. Mais les importations de drogue se font toujours par voie maritime sur ce trajet.

Cette grosse importation de 33 kg de cannabis d'une valeur de Rs 33 millions a été saisie le 31 mars par l'équipe de l'inspecteur Seewoo de la SSU Special Cell et la National Coast Guard du port avec le concours de l'inspecteur Russie sous la supervision du commissaire de police Anil Kumar Dip.

Une proche d'Aurélien Eduard: "Je ne l'ai jamais connu trafiquant"

La voix cassée, la gorge serrée, une proche d'Aurélien Eduard confie qu'elle ne l'a jamais connu comme étant un trafiquant. Il ne fume pas et n'a pas d'amis dans le giron de la drogue. Comment en est-il arrivé là ? Se serait-il laissé tenter par l'argent ? "C'est un jeune, il s'est laissé influencer 'me zamé monn koné li fer mové larout'. Aujourd'hui, sa famille est dans le désespoir. C'est comme si le monde s'est arrêté chez nous." Elle nous assure que jamais ce garçon n'a manqué de quoi que ce soit. "Sa famille travaille dur pour subvenir à leurs besoins. Il est l'aîné et les autres sont petits. Je suis vraiment attristée."