Togo: Les femmes FDR " armées " pour un engagement politique plus prononcé

" L'égalité des sexes aujourd'hui pour un avenir durable ", c'est le terme principal de la Journée internationale des Droits de la Femme. Cette journée été observée en différé ce Samedi 02 Avril 2022 par les femmes des FDR (Forces Démocratiques pour la République) -opposition-.

Au cours d'une rencontre au siège du parti à Lomé, ces femmes ont été entretenues par Séfako Sossou, juriste praticienne, 2ème Adjoint au Maire de Golfe 2, et Marcelline Mensah-Pierucci, Juriste, ancienne Directrice générale de la Consolidation de la Démocratie et des Droits de l'Homme, entre autres sur le leadership et l'engagement politique et associatif des femmes. Ces femmes engagées au sein du parti de Me Paul Dodji Apévon, ont été invitées à plus d'actions aux côtés des hommes et même mieux que ces derniers. " On nous a entretenues sur deux thèmes, le thème de l'année et un autre thème qui est l'engagement politique de la femme, les enjeux et les défis ", ainsi, plantait le décor de cette célébration, la présidente nationale des Femmes FDR, Pierrette Afangbi Adjallé.

" Si on ne fait pas de la politique on va en souffrir. Dire qu'une femme ne fait pas de la politique est un gros mensonge ", c'est là une des interventions largement épousées par les femmes FDR.

Une assertion qui vient battre en brèche toute cette indifférence constatée dans l'engagement politique des Femmes non pas seulement des FDR mais de tout le Togo, et les inviter à inverser la courbe. " Ce n'est pas seulement au niveau des FDR, si on sillonne le Togo, il y a les femmes qui baissent les bras. Nous avons profité de la journée pour encourager les femmes à s'engager dans la politique, dans la société pour aller de l'avant ", a analysé la responsable de la branche féminine des FDR.

" Il faut que les femmes s'engagent. Elles ont des difficultés à s'ingérer dans la société et c'est ce qui les fait retarder. Les thèmes débattus feront que ces femmes vont prendre sur elles de faire une marche en avant pour avoir un gain de cause ", reste-elle convaincue.

Une déclaration contre la vie chère a sanctionné la rencontre.