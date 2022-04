Congo-Kinshasa: Insécurité dans l'Est de la RDC - S'attaquer aux causes profondes et structurelles (Bintou Keita)

ONU-Femmes : Oulimata Sarr rêve d'un gouvernement 50-50 en RDC

Plaidoyer pour plus de représentativité de femmes dans les institutions congolaises, c'est ce à quoi s'est employée la semaine qui s'achève la Directrice régionale de l'ONU-Femmes Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. Mme Oulimata Sarr était en visite de travail en RDC, du 28 au 31 mars 2022. Elle a rencontré des leaders féminins de diverses catégories de la société civile et des officiels congolais dont le président de l'Assemblée nationale avec lequel elle a abordé, entre autres, la question de la révision de la loi électorale dans le sens de plus de représentativité de femmes dans la prochaine législature. La Directrice régionale de l'ONU-Femmes a accordé à Radio Okapi au terme de sa mission.

Brèves

*" Quand les femmes prennent la paix en main ", l'exposition photo lancée le 10 mars 2022 s'est clôturée le lundi 28 mars dernier avec comme dernière activité une visite guidées des élèves de quelques écoles de la capitale. Après Kinshasa, la prochaine étape africaine de cette exposition photo itinérante sera Bangui, en Centrafrique. L'événement met en lumière le travail des femmes qui militent pour la paix, à travers l'œil de la caméra des femmes photographes, dans le monde et en République démocratique du Congo.

**Volet femmes toujours, des femmes cadres de la Police nationale congolaise et des femmes de l'Institut facultaire des sciences de l'information et de la communication (Ifasic) ont été sensibilisées le mardi 29 mars 2022 à Kinshasa sur l'intégration du genre dans les opérations de maintien de la paix. Une initiative de UNPOL, la Police de la Monusco, à laquelle a pris part la Première Dame, Denise Nyakeru Tshisekedi. Cette rencontre a permis de faire aussi le plaidoyer pour le respect des droits des femmes et la mise en œuvre des stratégies d'intégration du genre au sein de la Police nationale congolaise (PNC).

***Terminons cette page avec le le Kasaï, le Bureau conjoint des Nations unies pour les droits de l'homme a lancé la campagne de vulgarisation des droits de la femme dans la gouvernance locale à Tshikapa, chef-lieu du Kasaï. C'était le samedi 26 mars 2022. Cette campagne se passe notamment dans les médias qui diffusent des messages appuyant l'implication des femmes et des jeunes de Tshikapa dans la vie citoyenne et sociale ainsi que dans les initiatives de paix.

Invité

Ce dimanche 3 avril, le Magazine des Nations unies revient sur l'entretien que commandant second des forces de la Monusco a accordé en début de semaine à Radio Okapi. C'était en rapport aux violents combats qui ont opposé les FARDC aux rebelles du M23 dans le territoire de Rutshuru, au Nord-Kivu. Suivez le Général Benoît Chavanat qui répond aux questions de Joël Bofengo.

Nouvlle de province

Nord-Kivu : drame de l'hélico de la Monusco, les huit corps des casques bleus ont été ramenés à la morgue de l'hôpital Level3 de la mission à Goma. Il s'agit de 6 ressortissants pakistanais, d'un Russe et d'un Serbe. Le Secrétariat général de l'ONU à New York a adressé un message de condoléance aux familles des victimes et annoncé l'ouverture des enquêtes pour déterminer les circonstances de ce drame.

Question aux Nations unies

Une question sur la réintégration individuelle et collective de plus de 17 000 enfants issus des forces et groupes. Question posée mercredi 23 mars au Représentant résident de l'Unicef en RDC.

Agenda

04 avril : Journée internationale pour la sensibilisation aux mines et l'assistance à la lutte antimines

06 avril : Journée internationale du sport au service du développement et de la paix

07 : Journée mondiale de la santé.