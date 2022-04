Congo-Kinshasa: Défaillance à la suite de l'offensive de M23 - Le commandement du Secteur opérationnel Nord-Kivu relevé

Le ministre de la Défense nationale et Anciens combattants, Gilbert Kabanda a souligné au cours du conseil des ministres qu'une défaillance a été constatée, à la suite de l'offensive de M23 contre les positions des FARDC, au niveau du commandement du secteur opérationnel Nord-Kivu. Et de ce fait, le commandement vient d'être relevé.

Il a indiqué que tous les efforts sont déployés pour, d'une part, mettre fin à l'activisme résiduel des forces négatives (ADF/MTM, M23, FDLR et les groupes armés bénéficiant de la complicité de la population locale) ; et d'autre part, renforcer la sécurité dans les frontières de cette partie du pays.

Entre-temps, les opérations militaires conjointes Forces armées de la République démocratique du Congo (FARDC) et des Forces de défense du peuple ougandais (UPDF) dans le Grand-Nord et dans le Sud de l'Ituri se poursuivent normalement.

Déplorant la double attaque des M23 dans la nuit du 27 au 28 mars 2022 dans les localités de Runyonyi et Chanzu, le Ministre de la Défense Nationale et Anciens Combattants a évoqué le bilan qui fait état de 17 militaires blessés et trois (3) autres tombés sur le champ d'honneur.

Il s'agit du Colonel Alege, commandant du 3409ème Régiment venu en renfort du 3413ème Régiment, du Major Ewayo, commandant 34321ème Compagnie basée à Chanzu et d'un soldat.

Le gouvernement a salué la mémoire de ces vaillants militaires qui ont payé le prix de leurs vies pour défendre la patrie et présenté ses condoléances à leurs familles respectives. Grace au renfort reçu et la contre-offensive lancée, les assaillants ont été délogés de Rwanguba et du pont qu'ils occupaient à Tchengerero.

Les opérations se poursuivent sur la montage Bukala vers Runyoni.

" Toutes les unités déployées dans le secteur opérationnel de l'Ituri, dans le secteur opérationnel de Sokola I (Grand Nord) et Sokola II (Nord-Kivu) restent en alerte et déterminées à en finir avec ces auteurs d'insécurité dans cette partie du pays ", note le compte rendu du Conseil des ministres.