Maroc: L'entretien téléphonique entre SM le Roi et M. Sánchez témoigne de l'évolution des relations maroco-espagnoles (politologue)

Guelmim — L'entretien téléphonique entre SM le Roi Mohammed VI et le Président du Gouvernement espagnol Pedro Sánchez témoigne en toute évidence de l'amélioration et de l'évolution des relations diplomatiques entre le Maroc et l'Espagne, a indiqué le politologue Boubker Ounghir.

Dans une déclaration à la MAP, M. Ounghir a relevé que cet entretien téléphonique montre le souci de SM le Roi de développer les liens de coopération bilatérale avec l'Espagne afin d'ancrer un modèle de partenariat fondé sur le bon voisinage et la coopération dans tous les domaines selon l'approche gagnant-gagnant prônée par la diplomatie Royale.

Cet entretien, a-t-il poursuivi, est porteur de grands espoirs pour faire des relations maroco-espagnoles un modèle à méditer au niveau des relations internationales, soulignant que les liens productifs entre les deux pays auront un impact positif et constructif sur le développement économique, la paix et la stabilité dans le pourtour méditerranéen et en Afrique du Nord, eu égard à la position géostratégique importante du Maroc et de l'Espagne en tant que trait d'union entre l'Europe et l'Afrique.

Jeudi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI avait eu un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Au cours de cet échange, SM le Roi a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.

Dans ce message, le président du gouvernement espagnol avait souligné que "l'Espagne considère l'Initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" au sujet du Sahara marocain.