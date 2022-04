Angola: Le Chef de l'Etat à Ondjiva pour l'acte central du 4 avril

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, est arrivé ce dimanche dans la ville d'Ondjiva, province de Cunene, où il dirigera les célébrations de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, qui sera célébrée lundi.

Le 4 avril de cette année, l'Angola célèbre le 20e anniversaire de la signature du Mémorandum d'entente de Luena, complémentaire au protocole de Lusaka, entre le gouvernement et l'UNITA, qui a mis fin à 27 ans de guerre dans le pays et a permis le début du processus de la stabilisation et de développement du pays.

Dans le cadre des commémorations de la Journée de la paix et de la réconciliation nationale, le Chef de l'État angolais inaugurera le système de transfert d'eau du fleuve Cunene, un projet de lutte contre la sécheresse dans la région.

Lors d'un dîner´organisé samedi, dans le cadre de ces célébrations, le Président de la République a déclaré : "considérant que ce n'est que dans la paix que les pays peuvent se développer et qu'il est possible de résoudre les problèmes des peuples, nous avons décidé de faire l'inauguration de cet important projet coïncider avec le 4 avril, Journée de la paix et de la réconciliation nationale".