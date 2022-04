Burkina Faso: Le torchon brûle entre Bertrand Traoré et Aristide Bancé

Bertrand Traoré, le capitaine des Etalons du Burkina Faso, est monté au créneau pour dénoncer des manœuvres du Team manager de la sélection, Aristide Bancé devenu indésirable dans le vestiaire.

Après la 4e place à la CAN 2021 et le limogeage de Kamou Malo, plus rien ne sourit au Burkina Faso. Et si la situation sur le plan sportif est déjà inquiétante (deux défaites en deux matchs amicaux en mars), elle frise la rupture en interne. Et le principal accusé dans cette affaire n'est autre que l'ancien attaquant des Etalons, Aristide Bancé qui ne fait plus l'unanimité auprès de ses jeunes frères.

" On a fait savoir au président de la fédération qu'on ne souhaite plus travailler avec Aristide Bancé, a lancé Bertrand Traoré dans un entretien accordé à la Chaîne nationale RTB. Aristide, en arrivant chez les Etalons, on pensait qu'il allait nous apporter quelque chose, qu'il allait être la liaison entre nous et le staff technique. Il est pour nous un grand frère, nous avons joué ensemble et on n'a pas de problème avec lui. Mais on a décidé d'avancer sans lui pour l'avenir de ce groupe parce qu'il y'a eu des trucs. S'il faut rentrer dans les détails, on va le faire. Nous constatons que certains journalistes transforment les propos. S'ils veulent tout savoir, on va tout dévoiler, mais, nous, on tenait à préserver son image ".

Aristide Bancé est lui-même allé dans les détails.

Face aux déclarations incendiaires de Traoré, l'ancien buteur des Étalons est sorti du silence pour dévoiler les faits réels qui remontent à la dernière campagne du Burkina lors de la CAN au Cameroun : " Il (le sélectionneur, ndlr) me dit, 'va dans sa chambre, va parler avec lui [Bertrand Traoré]. Tu lui fais la proposition d'être sur le banc.' C'est là que j'ai commencé à manger mon totem. Je vais dans la chambre du capitaine, je le fais assoir, je parle avec lui. Je dis 'voilà ce que le sélectionneur a décidé. Il veut reconduire la même équipe. Cela ne veut pas dire que tu n'es pas en forme. Mais moi, je pense que si tu rentres, tu peux faire la différence'. Je lui ai dit, 'en tant que grand frère, je pense que c'est une bonne idée. Il ne faut pas prendre cela mal'. Il m'a dit 'OK. C'est lui qui t'a dit ça ?' Et il m'a dit qu'il va voir ça avec lui ", a révélé Bancé au micro de Burkina24. Mais il s'est senti trahit par la suite.

" C'est comme ça que l'entraîneur vient me trouver avec l'adjoint en bas et voilà ce qu'il me dit : 'vous voyez, il y a un changement. J'ai parlé avec le capitaine en question mais il va démarrer le match'. Je suis choqué. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Mais je suis choqué. Tu m'envoies vers le joueur aller lui faire la proposition, dans mon dos, tu passes derrière, tu parles avec lui. Comment je deviens ? Je deviens la risée du capitaine. Je deviens le traitre dans l'équipe ", a-t-il regretté.

Reste maintenant à savoir si cette part de vérité l'aidera à conserver son poste qui est de plus en plus menacé.