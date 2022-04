Sénégal: Soutien aux jeunes - Le programme d'urgence Xëyu ndaw ñi a généré 46 334 emplois

Les politiques publiques développées par le gouvernement ont été au cœur du discours du président de la république, le 3 avril 2022

"Dans mon message à la nation à l'occasion du nouvel an, je vous ai entretenu de nos politiques de développement économique et social, y compris la mise en œuvre des projets d'infrastructures indispensables à l'objectif d'émergence ", a déclaré Macky Sall.

Depuis lors, explique M. Sall, nous avons inauguré le Stade Abdoulaye Wade de Diamniadio et le pont Nelson Mandela de Foundiougne ; mis en service l'autopont de Cambérène ; et lancé les travaux de la 2e phase du Ter ; pendant que l'exécution des projets du Brt et de l'autoroute Mbour-Fatick-Kaolack progresse à un rythme satisfaisant.

En même temps, ajoute le président Sall, la formation aux métiers, l'emploi et l'insertion socio-économique des jeunes restent au cœur de mes priorités.

Il a souligné que la mise en œuvre du Programme d'urgence Xëyu ndaw ñi, financé à hauteur de 450 milliards de FCFA sur trois ans, se poursuit au sein des Pôles-Emploi et Entrepreneuriat pour les Jeunes et les Femmes, de la Der/Fj, de l'Anpej, de l'Adpme, du Fongip, du Fera, du Promovilles, de l'Agetip, du 3Fpt et de la Convention nationale Etat-employeurs privés.

"Au total, dans différents secteurs tels que l'environnement et le cadre de vie, la santé, le tourisme, la sécurité, le service civique national et l'animation socio-éducative, le Programme d'urgence a généré 46 334 emplois, 12 200 bons de formation et financé 86023 bénéficiaires ", a révélé le chef de l'Etat.

Il a relevé que des centres de formation dans les filières de l'horticulture, de l'aviculture, de l'hôtellerie et de la restauration ont été réceptionnés à Diama, Thiepp, Diamniadio, Gandon et Ziguinchor ; et 12 centres de proximité ouverts dans différentes localités des régions de Saint-Louis, Matam, Louga, Diourbel et Fatick.