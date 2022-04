Angola: La réflexion sur les erreurs du passé permettra la consolidation de la paix - PR

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, a exhorté ce samedi tous les Angolais à réfléchir sur les erreurs du passé, en vue de consolider la paix en Angola, rétablie en avril 2002.

Le Président João Lourenço a tenu ces propos lors d'un dîner qu'il a offert â des hautes personnalités de l'État angolais et du corps diplomatique accrédité dans le pays, entre autres convives, à l'occasion des 20 ans de Paix et de réconciliation nationale, qui sera célébré le 4 avril.

Dans son discours, João Lourenço a déclaré qu'après que l'Angola a connu une guerre permanente pendant les 27 années qui ont suivi l'indépendance, la paix a finalement été instaurée le 4 avril 2002, il y a 20 ans après.

Il a souligné que tout au long de son existence en tant que peuple qui a toujours résisté à l'occupation coloniale portugaise, les deux principaux exploits des Angolais ont été, sans aucun doute, l'Indépendance et la Paix et la réconciliation nationale, des jalons importants dans l'histoire récente de l'Angola.

Il a ajouté que si, d'une part, le colonialisme portugais était responsable de l'asservissement des Angolais dans leur propre pays ou dans les Amériques, où ils ont été déportés dans des conditions inhumaines, il était également responsable du pillage continu de leurs richesses, avec lesquelles les capitales européennes ont été construites.

Le Chef de l'État angolais a souligné que la guerre postindépendance était responsable de la mort et de la mutilation de milliers d'Angolais et aussi de la destruction des infrastructures nationales, ainsi que du retard dans le développement économique et social du pays.

Le long conflit armé, a-t-il dit, a laissé de profondes conséquences, compromis l'avenir de plusieurs générations d'Angolais et reporté le rêve de construire un Angola prospère et développé.

Pour le Président, après avoir surmonté ces moments de triste souvenir, les Angolais doivent aujourd'hui se concentrer sur la construction de la paix et la réconciliation nationale, l'approfondissement de la démocratie et le développement économique et social du pays.

En ce sens, il a déclaré que pour qu'il y ait paix et réconciliation nationale entre les Angolais, il est nécessaire de reconnaître publiquement que dans le passé des choses répréhensibles ont été faites et qu'il ne faut pas les répéter.