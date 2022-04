Togo: Les œuvres de Pascal Ahouissou présentées au public

Expo 50, c'est le projet autour duquel Pascal Asu Ahouissou, l'Américano-Togolais a présenté ses œuvres créées et conçues entre les États-Unis et le Togo depuis plusieurs années. Il s'est agi au cours de cette présentation qui a coïncidé avec l'inauguration de la " résidence d'art Asu Ahouissou " (siège), de faire connaître l'artiste lui-même et ses œuvres. C'était samedi au cours d'un vernissage riche en sons et en couleurs organisé par l'artiste plasticien à Adidogomé Yokoè dans la commune Golfe 7.

Expo 50 à s'en tenir aux explications, est une exposition solo qui a vu les œuvres de l'artiste Pascal Asu Ahouissou présentées au public. " La cérémonie inaugurale à laquelle vous assistez ce soir est marquée par cette grande exposition Expo 50 consacrée à mes œuvres artistiques ", a déclaré l'auteur. Ces œuvres qui sont au total cinquante (50) tableaux, représentent les 50 États qui composent les États-Unis d'Amérique.

Le moyen le plus parfait, à en croire l'artiste, de rendre hommage et toute sa gratitude aux réalités artistiques du Togo et des USA, pays dans lequel les capacités artistique et culturelle de M. Ahouissou ont été renforcées. " Les 50 tableaux représentent les 50 États des États-Unis d'Amérique. Des œuvres qui ont été réalisées au cours de ma carrière dans ce pays qui m'a offert une autre façon de voir le monde sans oublier mes origines ", a déclaré le natif de Kloto.

Derrière ce vernissage, se cachent également plusieurs messages. Lesquels messages qui tournent autour de l'harmonie dans la société. " Les messages véhiculés dans ces tableaux sont la paix, l'amour et le vivre ensemble ", a-t-il dit. Il est aussi question a ajouté l'artiste peintre, " de rendre hommage à tout ce qui est 50 dans ce monde ".

Par ailleurs, il est question d'intégrer l'écologie dans la dynamique artistique de l'auteur. " Cette exposition, c'est l'ouverture pour mes projets. Mes objectifs sont la promotion de l'art, l'agro bio et l'écologie ", a fait savoir l'initiateur du projet " Sauvons l'art dans la rue " dans les rues de New York au pays de l'oncle Sam.

Dans le domaine agro bio, un grand pas est déjà fait avec la production du riz dénommé Rizart (riz et art). Ce riz une fois commercialisé au Togo, sera vendu à l'international, direction les USA. Ceci à travers le programme AGOA qui lie le Togo et les États-Unis. Entre autres projets du plasticien Ahouissou, la création dans un bref délai, d'une école des beaux arts et une école ordinaire (internat) afin de participer à l'éducation des enfants et des jeunes dans le Golfe 7 et de permettre à ceux qui aspirent à l'art de se faire former sans aucune condition.

Le représentant du maire de la zone s'est réjoui de l'implantation d'un tel projet dans leur commune puisque pour lui, ces genres de projet s'observent dans les ambassades, les grands hôtels et autres. Ce que le conseiller William Koffi Apeti Adjigli considère comme une avancée notable dans le Golfe 7.