Cote d'Ivoire: Contrôle qualité - Le Lanema expose son expertise

Le laboratoire National d'Essais de qualité, de Métrologie et d'Analyste (Lanema) a organisé ses journées de compétence, le mercredi 30 mars 2022 à son siège sis à Abobo non loin de l'Université Nangui Abrogoua. Pour cette première édition, les responsables de cette structure étatique ont planché sur le thème : " La promotion de la qualité et de la protection du consommateur : quel défi pour le Lanema ?" ."Un thème qui cadre parfaitement avec un contexte actuel marqué par les actions du gouvernement ivoirien contre la vie chère et la protection des consommateurs", a soutenu Emmanuel Tra-Bi, directeur de l'Industrie au ministère du Commerce et de l'Industrie.

Selon lui, cette société créée en 1985 est aujourd'hui une référence en matière de contrôle qualité dans la sous-région. Il en veut pour preuve le rôle extrêmement important que joue, le Lanema dans le développement de la qualité des produits en Côte d'Ivoire. Ce, à travers les analyses qualitatives en microbiologie et parabiologie, en chimie alimentaire et industrielle, des eaux de consommation des sols et engrais. Cet établissement, a-t-il fait savoir, a réalisé de nombreux travaux. Le Laboratoire a obtenu, a-t-il affirmé, des résultats satisfaisants qui lui ont valu d'être reconnu comme un instrument de référence en matière d'étalonnage dans l'espace Uemoa.

Le Lanema a obtenu une accréditation en météorologie des températures

"Le Lanema s'est engagé dans une démarche continue qui lui a valu l'accréditation, en 2016, en Chimie des eaux sur la matrice eau potable et en météorologie des températures depuis 2019", a révélé Emmanuel Tra-Bi.Puis d'ajouter que grâce à ces résultats encourageants, le Laboratoire s'est positionné comme un véritable outil d'appui pour les administrations dans la lutte contre la contrefaçon et la répression des fraudes. Cependant, cette structure est confrontée à de nombreux défis liés au respect de la qualité des produits et à l'industrialisation de la Côte d'Ivoire.

Pour le représentant du ministre Souleymane Diarrassouba, le Lanema doit s'inscrire dans une démarche rigoureuse et performante pour améliorer ses prestations auprès de ses clients. Expliquant les différents domaines d'intervention de sa structure au grand public et particulièrement aux entreprises publiques et privées, le Directeur général de Lenema, Aie Yapi Clément a décliné les attributions des différents grands départements de sa structure notamment, la direction de la métrologie, qui est chargée du contrôle des instruments de mesure tels que les balances dans les marchés, les volumes dans les stations-service qui permettent de lutter également contre la vie chère. Quant au département analyse, il permet de savoir que les produits respectent les normes de qualité avant d'être mis sur le marché.

A en croire Aie Yapi Clément, sa structure, s'est donnée pour mission l'appui au secteur industriel et la protection du consommateur par le contrôle qualité des produits agro-industriels, la vérification et l'étalonnage des instruments de mesure, la maintenance aéronautique ainsi que la formation, l'assistance-conseil, la recherche et le développement. Concluant ses propos, il a fait savoir que dans le souci d'être proche des industriels, son établissement dispose d'un camion mobile de laboratoire. Ce qui permet de faire certaines analyses sur place. Présents à cette cérémonie officielle, la présidente du Conseil national de la consommation, Manuelle Ollo et les représentants du secteur industriel ont dit leur grande satisfaction face au travail abattu de cette structure.