Sénégal: " Mendy n'a pas pu nous aider ", Thomas Tuchel après la défaite de Chelsea

Chelsea et Edouard Mendy ont enregistré une lourde défaite (1-4) face à Brentford ce samedi lors de la 31e journée de la Premier League anglaise.

De retour de sélection, le portier international sénégalais, Edouard Mendy n'a pas pu sauver les Blues. Une surprenante défaite que le technicien allemand, Thomas Tuchel avoue ne pas comprendre.

A la fin de la rencontre, le coach de la formation anglaise est revenu en conférence de presse sur la défaite face au promu Brentford. L'allemand pense que la trêve internationale a eu un impact négatif sur ses joueurs.

" C'était un début difficile, ce n'est pas la première fois, c'est souvent comme ça après une trêve internationale, et il nous a fallu du temps pour trouver notre rythme et retrouver le contrôle total. En fait, je dois le revoir (match). Mais, je pense que c'est un match pas facile pour un gardien de but. Aussi pour lui, que pour les autres. Il a beaucoup à gérer. Il a joué plusieurs matchs notamment une revanche de la finale de la Coupe d'Afrique pour se qualifier pour la Coupe du monde du Qatar où il a fait une autre séance de tirs au but et ça se ressent. Il fait partie de l'équipe et malheureusement, il n'a pas pu nous aider ce soir comme il l'avait fait lors du premier match ", a-t-il déclaré.