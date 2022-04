Cote d'Ivoire: Lutte contre les violences basées sur le genre - Le ministère en charge de la femme invité à s'impliquer davantage

Le collectif des activistes contre les violences basées sur le genre (Vbg) en Côte d'Ivoire a, au cours d'une conférence, le jeudi 31 mars 2022, à Agboville, invité le ministère de la Femme, de la famille et de l'Enfant à s'impliquer davantage dans la lutte.

En dépit des efforts consentis par le gouvernement ivoirien dans le cadre de la lutte contre la Vgb, beaucoup reste encore à faire a déploré le collectif. C'est pourquoi il recommande au ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de s'impliquer davantage dans la mise en application du protocole de Maputo et de l'adoption de la loi santé de la reproduction, de financer et encourager des dispositifs exceptionnels de prise en charge des femmes de victimes de Vbg et surtout favoriser l'introduction du genre dans les manuels de formation

Au ministère de la justice, le collectif propose l'application d'une approche de condamnation systématique des violences, de renforcer les structures d'accueil et la protection des survivantes en prenant en compte les zones rurales et surtout de simplifier la procédure de dénonciation. Il recommande également la mise en place ou le renforcement des uniutés spécialisées dans les commissariats et les postes de gendarmerie.

En outre, il est demandé au ministère du Plan et du Développement de respecter les engagements pris au nom de la Côte d'Ivoire à Nairobi à l'occasion de la CIPD 2019 (Conférence sur la population et le Développement).

Le collectif des activistes contre les Vbg en Côte d'ivoire était représenté à l'occasion par Mariam Doumbia, présidente jeunesse femmes activistes, Tenin Traoré de l'Organisation pour la santé de l'Enfant, de la Femme et de la Famille (OSEFF) et de Bénédicte Otokoré de la Ligue des droits de la Femme.

Le thème de cette conférence est : " Appel à l'action sur la situation des droits des femmes en Côte d'Ivoire : arrêtons les discours et posons des actions concrètes "

Ont pris part à cette conférence, le Comité national de lutte contre les violences basées sur le genre, le Programme national de la santé de la mère et de l'enfant, des organisations de jeunesse, d'Ipas et d'EngenderHealth.