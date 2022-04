Congo-Brazzaville: Football, le week-end des Diables rouges et des Congolais de la diaspora en Europe (Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède et Turquie)

Serbie, 29e journée, 1re division

Le GM Metalac bat Subotica 2-0 grâce à Prestige Mboungou. Le milieu offensif, très actif, a d'abord profité d'une mauvaise passe en retrait de la défense pour placer une frappe du droit dans le soupirail depuis l'entrée de la surface (30e).

En fin de match, depuis la ligne de touche, il lance Mandic dans la profondeur (90e+4).

Revenu en Serbie en février, après un passage raté en Arabie Saoudite, l'international congolais totalise 1 but et 2 passes décisives en 8 apparitions. Mais son club demeure 15e et avant-dernier.

Slovaquie, 4e journée des play-offs, 1re division

Yhoan Andzouana, remplacé à la 63e, et le DAC Dunajska Streda sont tenus en échec par Sered (0-0). Avec 39 points, le DAC est distancé le trio de tête.

Slovénie, 29e journée, 1re division

Antoine Makoumbou et le NK Maribor s'imposent 2-0 à Domzale. Le milieu international, titulaire dans le 4-2-3-1, est passeur décisif sur le second but de son équipe : à la 44e, sur un ballon repoussé par la défense, il remet le cuir en une touche de balle à Mudrinski, qui signe le doublé.

Le NK Maribor est leader avec 6 points d'avance sur son premier poursuivant.

Suède, 1re journée, 1re division

Helsingborg signe son retour en première division par un revers à Hammarby (1-2). Titulaire au poste de latéral droit, Ravy Tsouka Dozi a été averti à la 67e.

Turquie, 30e journée, 2e division

Sans Thievy Bifouma, rentré blessé de sélection, Bursaspor chute à Ankara (1-2). Et reste englué dans la zone rouge.