Congo-Brazzaville: La flambée du prix de l'huile d'arachide inquiète les ménagères

Le Congo-Brazzaville subit de plein fouet les conséquences de l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Dans ce pays d'Afrique centrale de 5 millions d'habitants qui importe des denrées alimentaires pour 500 à 700 milliards de FCFA par an, le prix de l'huile d'arachide ne cesse de grimper.

Marianne Koudissa, une ménagère de 34 ans qui habite le quartier " Plateau des 15 ans ", est rentrée du marché très scandalisée par le prix de l'huile d'arachide qui a augmenté de plus de 100%. " S'approvisionner en huile d'arachide est un problème. Le prix a trop augmenté et on n'arrive plus. D'habitude on achetait le litre d'huile à 850 FCFA, parfois même à 700 FCFA, mais actuellement il est à 1 900 FCFA voire 2 000 FCFA. Du coup, c'est un bouleversement total ", se lamente-t-elle.

L'huile d'arachide, importée de Singapour, de Malaisie ou d'Europe, est la plus utilisée dans la cuisine congolaise. L'huile de palme n'intervient souvent que dans la cuisson des feuilles de manioc, communément appelées Saka-Saka.

Autrefois bien achalandée, la petite échoppe de Claudia Ngakosso, située dans un quartier éloigné du centre-ville, est désormais vide. " Ma boutique n'a plus rien parce que sur le marché les prix de tous les produits ont augmenté, explique-t-elle. Il est difficile d'acheter et de revendre. C'est le cas de l'huile d'arachide. D'ordinaire on achetait un bidon d'huile de 25 litres à 15 000 ou 16 500 FCFA. Aujourd'hui, il revient à 40 000 FCFA. C'est trop cher. "

Les prix de la farine de blé, du beurre ou encore des pâtes connaissent aussi une flambée qui a poussé le gouvernement à mettre sur pied un programme d'aide qui a entre autres pour mission de financer les stocks d'aliments de base et autres produits de première nécessité.