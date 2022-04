Cote d'Ivoire: Infrastructure sportive - Patrick Achi inaugure le nouveau stade municipal d'Aboisso

En marge du lancement du Projet des chaînes de valeur compétitives pour l'emploi et la transformation économique (PCCET), le samedi 02 avril 2022, le Premier ministre Patrick Achi a procédé à l'inauguration du nouveau stade municipal d'Aboisso baptisé "Complexe sportif Dr Eugène Aka Aouélé", en présence du ministre de la Promotion des Sports et du Développement de l'Economie sportive, Claude Paulin Danho.

" Le choix du nom pour désigner cet ouvrage tient sa source des consultations relativement larges effectuées par le ministre des Sports auprès des populations ", a révélé Patrick Achi.

Le Chef du gouvernement a remercié le ministre Claude Paulin Danho pour la qualité et la beauté de l'ouvrage qui à la fois sert naturellement les besoins sportifs des jeunes et des moins jeunes, mais également donne l'occasion à ces jeunes de s'occuper et d'occuper leur temps à des activités saines.

Le président Eugène Aka Aouélé a traduit, au nom des populations du Sud-Comoé, sa profonde gratitude au Président de la République pour tout ce qu'il fait pour le Sud-Comoé et pour son chef-lieu Aboisso.

" Cette nouvelle infrastructure est le reflet de la volonté du Président de la République de construire une société d'épanouissement de bien-être et de donner la possibilité à chacun de vivre sa passion et de développer son talent ", a-t-il dit.

Ce stade est bâti sur 2,5 ha avec une tribune ouverte d'environ 500 places, une pelouse en gazon naturelle et une clôture périphérique de plus de 600 m. Au sein du complexe, se trouvent également des terrains omnisports pour la pratique du Basketball, du Handball et du Volleyball.