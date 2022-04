Cote d'Ivoire: 1ère édition du Festival Abidjan Ciné Scratch - Le leadership du cinéma féminin célébré du 6 au 8 mai

La Fondation cœur de Reine, en collaboration avec Précis' Label organise la première édition d'Abidjan ciné scratch, du 6 au 8 mai à Abidjan. L'événement se tiendra à l'espace canal aux bois de Treichville. L'information a été donnée par Chantal Reine Kadjo, présidente de la Fondation cœur de Reine par ailleurs commissaire générale de ladite édition.

C'était à l'occasion d'une conférence de presse animée à cet effet, à l'Institut Goethe d'Abidjan-Cocody, le samedi 2 avril 2022. C'est un festival pour promouvoir l'art féminin et la femme qui, de par sa nature incarne la beauté et la créativité.

Selon Chantal Reine Kadjo l'objectif d'Abidjan ciné scratch vise à faire la promotion du leadership féminin en faisant la formation et la promotion de la femme à travers le cinéma, l'art de l'image animée et la peinture.

Accompagné de M. Gérard Koudou Chef d'opération Origina, de Pierre Marie Sindo Co-fondateur de Sinanimation, de Ben Kader Diomandé Chef d'opération Ecobank, partenaires du festival, Kadjo Chantal Reine a ajouté qu'Abidjan Ciné scratch vise également à favoriser des rencontres. Ainsi que des apprentissages, des échanges, entre les cinéastes émergentes et ceux qui sont confirmés au sein d'un même réseau, les animateurs, les artistes.

A l'en croire offrir des méthodes, des outils permettant une meilleure pratique artistique mais surtout se positionnant comme un cadre de rencontre par excellence entre le grand public, les écoles (Insaac, département des arts de l'université Houphouët Boigny, Esma, Istc etc. ), les entreprises et les commerçants.

Pour la conférencière, la vision de la Côte d'Ivoire est d'être un pays émergent. Et cette aspiration exige une amélioration considérable de tous les secteurs d'activités clés au nombre desquels figure en bonne place l'art cinématographique. Véritable outil de communication qui regorge de nombreuses opportunités inexploitées.

Gérard Koudou, Pierre Marie Sindo, Ben Kader Diomandé ont, tour à tour félicité et salué l'initiative. Avant, ils ont exhorté les acteurs du secteur et la population à prendre une part active pour la réussite de ce moment important. Deux activités phares que sont un master class sur les techniques de réalisation de dessin animé et un Kino, comme la formation spécialisée et pointure des jeunes à la pratique cinématographique, notamment l'écriture, la production et la réalisation de courts métrages pour meubler l'événement.

Sont également prévu des concours, projections de films et dessins animés, pièces de théâtre, casting acteurs pour des réalisateurs de séries, slam et expositions etc. Pour rendre le festival plus attrayant, un espace maquis, des concerts (avec comme artiste Dj Mix, Révolution, VOB etc.), animations, tombola et biens d'autres seront au menu. Qui attend plus de 10 000 personnes.

Il faut signaler que le festival est placé sous la présidence de la Ministre de la Culture et de l'Industrie des Arts du Spectacle Mme Arlette Badou N'guessan Kouamé, sous le co-parrainage du Ministre du Tourisme et des Loisirs Siandou Fofana et du maire de Treichville François Amichia.

Une correspondance particulière de JB