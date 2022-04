Cote d'Ivoire: BEPC - Les candidats invités à retirer leurs convocations pour les épreuves physiques

La direction des examens et concours a dévoilé des dispositions à prendre en vue de participer à des évaluations sportives.

La Direction des examens et concours (Deco) a diffusé un communiqué de presse en date du 1er avril 2022, relatif à la mise en ligne des convocations tests des candidats au Bepc et au test d'orientation en seconde de la session 2022.

Ceux-ci ont été invités à les imprimer. Et ce, à la faveur de l'épreuve physique et sportive (Eps) qui se déroulera du 25 avril au 6 mai sur toute l'étendue du territoire national. Pour tous les candidats officiels ou libres, aptes ou dispensés, la première responsable de la Deco, Dosso Nimaga Mariam, insiste sur un fait.

Celui de l'obligation de faire cette impression à partir du site officiel www.men-deco.org. Car, cette convocation mise en ligne depuis le 31 mars est obligatoire pour participer à l'épreuve physique. Les convocations-tests leur permettront d'effectuer une ultime vérification au cours de cette période. A savoir, les informations relatives à leur identité ou photo et à leur option d'examen (Bepc ou test d'orientation, langue vivante...).

Toute erreur ou anomalie observée devra être immédiatement signalée à l'administration de l'établissement scolaire pour correction en ce qui concerne les candidats officiels et aux directions départementales et régionales de l'éducation nationale et de l'alphabétisation pour les candidats libres.

Ce document est une version anticipée de la convocation de fin d'année scolaire. C'est pourquoi, Dosso Nimaga Mariam, directrice de la Deco, précise qu'après ces évaluations sportives, toutes les données non corrigées ne seront plus rectifiables sur la plateforme électronique. Ce sont donc les données actualisées et validées par l'administration scolaire qui figureront sur les convocations définitives.

Elles serviront à la production des documents organiques définitifs des centres d'examen (listing, vacations...). C'est pourquoi, un appel a été lancé aux candidats et à leurs parents afin qu'ils s'assurent que les demandes de correction ont été transmises à l'administration indiquée et prises en compte.

Ils pourront les vérifier en consultant la plateforme électronique sur le site susmentionné. Par ailleurs, les candidats au Baccalauréat qui composeront à l'Eps du 9 au 20 mai 2022 verront leurs convocations mises en ligne à la mi-avril 2022.