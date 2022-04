Ile Maurice: Campagne présidentielle française - L'actrice X Joséphine de l'île Maurice évincée du parti d'Eric Zemmour

Le pays s'invite dans la campagne présidentielle française à travers Francine Floch, ou Joséphine de l'Ile Maurice pour les (très) intimes. Cette ancienne star du X, qui a bâti sa renommée sur sa pilosité très fournie, et son époux, ont été évincés du parti Reconquête! d'Eric Zemmour en février. Les deux dénoncent des "manoeuvres déloyales" alors que la direction du parti persiste et parle de "profil douteux". La presse française en a fait état cette semaine.

Après avoir intégré le parti, Daniel Floch était devenu le secrétaire départemental de Reconquête! en Ardèche, département où réside le couple. Mais à un moment, une condamnation a refait surface. "Mais cela est totalement effacé et ne figure pas dans mon casier judiciaire", a précisé Daniel Floch au Dauphiné Libéré. Selon lui, lorsque le coordinateur départemental a vu que rien ne pourrait être fait dans cette direction, il s'est alors reporté sur la carrière de son épouse.

Son épouse humiliée

Dans sa déclaration, il raconte que l'éviction est survenue pendant une réunion du bureau du département. Il a été demandé au couple Floch de désactiver les blogs retraçant le passé de l'actrice Joséphine. Face à leur refus, tous les membres ont démissionné et le bureau a été reconstitué sans eux. Daniel Floch raconte que l'affaire a été rapportée, en vain, devant les instances supérieures du parti et dans la foulée, il précise que son épouse a été humiliée devant d'autres personnes.

Le couple est persuadé que la raison de leur éviction est étroitement liée à la vie professionnelle de Joséphine. A l'AFP, Thibault Verny, coordinateur régional du parti, confirme. "On a fait attention à qui intégrait les bureaux départementaux, j'ai demandé de contrôler le passé de chacun pour qu'on n'ait pas de brebis galeuse ou de profil douteux, c'est ressorti à ce moment-là. La majorité du bureau était mal à l'aise et on leur a demandé de mettre leurs sites web en stand-by pour quelques mois, le temps de la campagne. Ils ont refusé et j'ai été contraint de demander la formation d'un nouveau bureau."

De son côté, Daniel Floch réitère que le travail de son épouse était totalement légal. Mais ce n'est pas tout. Le couple estime que derrière tout cela, l'ombre du racisme plane. "On est dans la discrimination. On se demande même si ce n'est pas à cause des origines mauriciennes de ma femme. Imaginez si un tel parti arrivait au pouvoir", a fustigé Daniel Floch.

Nous avons sollicité l'avis de Francine Floch à travers un courriel et sommes toujours en attente d'une réponse.