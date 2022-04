Afrique du Nord: Sahara marocain - La nouvelle position espagnole, fruit de la "vision clairvoyante" de SM le Roi Mohammed VI (Personnalités italiennes)

Rome — D'éminentes personnalités italiennes ont salué la nouvelle position espagnole soutenant l'initiative marocaine pour régler le conflit autour du Sahara marocain, soulignant qu'elle est le fruit de la "sagesse" et de la "vision Clairvoyante" de SM le Roi Mohammed VI.

La décision du président du gouvernement espagnol représente un "succès diplomatique" du Royaume, a déclaré à la MAP le chroniqueur à la revue géopolitique italienne "Décode39", Massimiliano Boccolini, saluant "la vision sage, de tolérance, de dialogue et de paix sans cesse prônée par SM le Roi, qui Lui a valu une place particulière et remarquable dans la région".

"Il est nécessaire de soutenir tout effort diplomatique visant à assurer la paix et la stabilité dans la région", a souligné M. Boccolini.

Outre la reconnaissance par les États-Unis et de nombreux États arabes et africains de la marocanité du Sahara, la décision de Madrid vient renforcer la position de l'initiative marocaine, incitant ainsi d'autres pays européens à soutenir cette solution "réaliste et crédible", a-t-il commenté.

Dans le même sens, l'expert géopolitique, Domenico Letizia, a déclaré à la MAP que le Maroc représente "un emblème de l'État de droit, dont le Souverain veille au respect des règles juridiques internationales et onusiennes, d'où la force de son initiative, proposée en 2007, pour résoudre le différend autour du Sahara marocain".

"SM le Roi, qui a permis au Royaume de s'imposer sur l'échiquier international et dans les grands équilibres géostratégiques régionaux et internationaux, a joué un rôle important dans ce dénouement positif avec l'Espagne, qui servira les intérêts des deux pays mais également ceux de la région euro méditerranéenne", a relevé le journaliste italien au quotidien "La Ragione", notant que ce nouveau succès diplomatique est extrêmement "important" et "significatif".

Nombre de députés et de sénateurs italiens ont également mis l'accent sur l'importance du soutien espagnol au plan d'autonomie marocain.

L'eurodéputé Marco Zanni s'est ainsi félicité, dans un tweet, de la décision de l'Espagne, affirmant que l'UE doit placer la stabilité et le progrès de la Méditerranée au cœur de ses priorités.

Pour sa part, le député Paolo Grimoldi a écrit sur la même plateforme que le plan d'autonomie marocain garantit la paix, la sécurité et la prospérité de la région.

De son côté, la sénatrice Urania Giulia Papatheu a salué cette étape positive, qui s'aligne sur les positions française et allemande, souhaitant voir d'autres pays européens adhérer à la solution sérieuse proposée par le Maroc.

Jeudi, Sa Majesté le Roi Mohammed VI a eu un entretien téléphonique avec le Président du Gouvernement espagnol, Pedro Sánchez. Au cours de cet échange, SM le Roi a réitéré Sa Haute appréciation pour le contenu du message qui Lui a été adressé, le 14 mars, par le Président du Gouvernement espagnol.

Dans ce message, le président du gouvernement espagnol avait souligné que "l'Espagne considère l'Initiative marocaine d'autonomie comme la base la plus sérieuse, réaliste et crédible pour la résolution du différend" au sujet du Sahara marocain.