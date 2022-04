Ile Maurice: Éducation - Vers un jour de congé pour les élèves ?

"Eski éna lekol lundi ?" Interrogation des parents et enseignants sur la reprise des classes demain. À cette question, pas de réponse immédiate, mais le ministère de l'Éducation suit de près les avertissements de la station météo de Vacoas.

Une fois les alertes levées, les chefs d'établissements et le ministère feront un état des lieux et ce dernier devrait communiquer jusqu'à ce soir. Mais le risque de fortes pluies, d'inondations et de crues est bien présent. Au niveau de la station météo, on souligne que les averses persisteront aujourd'hui et même demain.

Une zone d'instabilité influence le temps depuis vendredi avec près de 200 mm de pluie dans certains endroits. Le cœur de la zone de turbulences a traversé Maurice du nord au sud dans la soirée de vendredi et la matinée de samedi. Même si les averses devraient diminuer d'intensité, la pluie serait au rendez-vous jusqu'à mardi.

La météo évalue les risques chaque trois heures même si elle reçoit des chiffres toutes les heures. De vendredi soir à 4 heures samedi, les stations automatiques n'avaient pas enregistré les 100mm de pluie. L'avertissement de pluies torrentielles a donc été levé, mais vite remplacé par celui de fortes pluies à cause des risques d'inondations.

La plus forte pluviométrie a été enregistrée à St-Félix, avec 186,6 mm sur 24 heures alors que Mon-Bois et Mare-aux-Vacoas ont enregis- tré 152 mm et Wooton 113 mm. À 16 heures hier, les pluies étaient moins importantes mais la météo prévoit de fortes averses dues aux nuages actifs qui traversent l'île. Les averses devraient persister aujourd'hui. Avec la saturation du sol et les rivières en crue, des inondations sont à prévoir.

Par ailleurs, le National Emergency Operations Command (NEOC) informait le public que la route entre Choisy et Chamarel était impraticable avec chute d'arbre et accumulations d'eau. Le pont de Rivière-du-Poste était impraticable et des débris obstruaient le pont de Beau-Champ. Au niveau de La Marie Road, la route devant le restaurant Ragavoodoo était impraticable et de la Marie vers Pétrin, elle était fermée à la circula- tion. De plus, le NEOC soulignait des maisons inondées à Cité Bel-Ombre, Chemin-Grenier, Cité Atlee et ailleurs. La Special Mobile Force et la Special Supporting Unit patrouillent les régions inondables.