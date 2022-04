Algérie: Signature de la circulaire relative aux préinscriptions et à l'orientation des bacheliers

Alger — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane a signé la circulaire relative aux préinscriptions et à l'orientation des bacheliers de la session 2022, a indiqué dimanche un communiqué du ministère.

La circulaire a été signée en marge de la Conférence nationale des universités, abritée par l'Université "Chahid Hamma Lakhdar" dans la wilaya d'El Oued jeudi dernier, sous la supervision du ministre de l'Enseignement supérieur et qui a été consacrée à l'évaluation des activités du secteur durant le 1e semestre de l'année universitaire 2021/2022.

Selon la même source, la circulaire relative aux préinscriptions et à l'orientation des bacheliers de la session 2022, se veut la résultante d'"un travail de concertation, participatif et de coordination, qui s'est fait entre l'administration centrale avec ses services concernés et les conférences régionales des universités et a été signé après avoir été adoptée par la Conférence nationale des universités, tenue le 31 mars 2022".

La nouveauté de cette circulaire consiste en "l'élargissement de l'application de la moyenne pondérée pour englober le baccalauréat de la filière math-techniques et le domaine des mathématiques et de l'informatique pour les deux écoles supérieures de l'intelligence artificielle et des mathématiques, en la division du domaine des mathématiques et de l'informatique en deux filières mathématiques et informatique et en la possibilité de s'y inscrire depuis la 1e année, et ce, dans les universités et les centres universitaires.

Pour les écoles normales supérieures (ENS), la filière des sciences exactes a été divisée en mathématiques et en physique, avec possibilité de s'y inscrire dès la 1e année", explique la même source.

Dans le cadre de la même circulaire, " quatre nouveaux parcours de formation ont été crées dans le domaine des sciences et technologies dédiés aux bacheliers de la filière math-technique. Des formation d'apprentissage et à inscription locale consistent en: un parcours dans le génie civil baccalauréat math-techniques spécialité génie civil, un parcours dans le génie des procédés baccalauréat math-techniques spécialité génie des procédés, un parcours dans le génie électrique baccalauréat math-techniques spécialité génie électrique, ainsi qu'un parcours dans le génie mécanique baccalauréat math-techniques spécialité génie mécanique".

Ces formations "seront domiciliées à l'Université de Sétif 1, l'Université de Blida 1, l'Université des Sciences et technologies d'Oran", selon le communiqué.

La circulaire prévoit "de nouveaux parcours de formation en pharmacie pour l'obtention d'une licence spécialisée. Elle réservée aux bacheliers des filières des Sciences Expérimentales, des mathématiques et des Maths-techniques", "une fusion entre l'Ecole Supérieure des Technologies Industrielles et l'Ecole Nationale Supérieure des mines et métallurgie d'Annaba pour devenir l'Ecole nationale supérieure des métiers d'ingénieur", ainsi que la fusion entre l'Ecole supérieure des sciences appliquées et l'Ecole nationale des sciences et technologies d'Alger pour devenir l'Ecole nationale supérieure des technologies avancées qui seront domiciliés au pôle technologique de Sidi Abdallah".

La circulaire prévoit "la création de deux écoles supérieures en agriculture saharienne à Adrar et à El Oued".

Concernant l'information et la communication "des supports médiatiques ont été créés au profit des élèves et au profit des nouveaux bacheliers.

La circulaire a maintenu le nombre des choix allant de 6 au minimum jusqu'à 10, le test de langue pour ceux désirant s'inscrire en sciences médicales et dans les écoles supérieures des titulaires d'un baccalauréat étranger, outre le privilège accordé aux sportifs d'élite pour s'inscrire en sciences et techniques des activités physiques et sportifs".