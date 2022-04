Guinée: Conakry - Des prières faites à Wanidara pour la paix et l'unité de tous les guinéens

Le chef du quartier Wanidara 3 dans la commune de Ratoma en banlieue de Conakry et le collège des imams de la localité ont organisé ce vendredi 01 avril 2022, une cérémonie de lecture du Saint Coran pour la paix et la réconciliation en Guinée.

Interrogé, Manet Fafa MBira chef du quartier Wanidara 3 a donné l'objectif de l'organisation de cette cérémonie de lecture du Saint Coran.

" Grâce à la bénédiction du bon Dieu, ces six derniers mois, nous vivons dans dans la Paix. Nous sommes contents de cette transition. Nous souhaitons qu'elle réussisse au bénéfice de tous les guinéens. Notre objectif en organisant cette lecture du Saint Coran, nous croyons au bon Dieu, c'est pourquoi nous avons jugé nécessaire de faire face à lui. Nous considérons que c'est lui seul qui peut aider à ce que tous les guinéens soient unis et qu'ils se dirigent vers la même direction. Il est le seul qui peut aider ce peuple qui a tant souffert. Nous sommes conscients qu'en faisant face au créateur à la veille du mois Saint de Ramadan en lui demandant d'unir les filles et fils de Guinée, c'est la meilleure solution. Nous demandons à nos concitoyens de purifier leur cœur, multiplier les prières tout en se pardonnant entre eux" , a-t-il indiqué.

De son côté, Alseni Diallo, président de l'Union de la moyenne Guinée pour le pardon et la réconciliation nationale a salué cette initiative des imams et autorités locales de Wanidara.

" Cette cérémonie vient au moment où des assises nationales sont lancées par les autorités de la transition. Cette transition doit nous laisser des institutions fortes et non des hommes forts. Ceci ne pourra pas se faire sans la paix et la réconciliation. Il faut que toute la nation se réconcilie. Les guinéens doivent se dire la vérité et se pardonner pour désormais parler de développement. Nous invitons les autres quartiers du pays à emboîter les pas des religieux et autorités locales de Wanidara 3 ", a-t-il lancé.

Cette cérémonie a connu la présence de membres de la famille biologique du Colonel Mamadi Doumbouya, président de la transition et de représentants de la ligue islamique communale de Ratoma.