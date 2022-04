Algérie: Energie - Hakkar évoque avec le P-dg d'Eni le renforcement du partenariat bilatéral

Alger — Le PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar a rencontré, dimanche à Alger, le PDG du groupe italien Eni, Claudio Descalzi, avec lequel il a évoqué les moyens de renforcer le partenariat entre les deux groupes, a indiqué un communiqué de Sonatrach.

Lors de cette rencontre, les premiers responsables des deux compagnies ont échangé sur "la question de l'approvisionnement de l'Italie en gaz" et ont passé en revue "les initiatives à court et à moyen terme susceptibles d'augmenter l'approvisionnement" de l'Italie via le gazoduc TransMed / Enrico Mattei, selon le communiqué.

Au cours de cette nouvelle rencontre qui "s'inscrit dans le cadre des initiatives entreprises en vue du renforcement du partenariat entre Sonatrach et Eni", les deux responsables ont abordé "les principales questions concernent les investissements en cours, la production d'hydrocarbures à partir des gisements exploités conjointement, l'approvisionnement de l'Italie en gaz naturel et les perspectives futures", a précisé la même source.

Ce projet comprend la construction en mode Fast Track d'un nouveau hub de développement pétrolier et gazier dans la région, s'appuyant sur les synergies avec les actifs existants MLE-CAFC du périmètre 405b.

"L'engagement de Sonatrach et Eni repose sur la stratégie commune d'un time to market accéléré, conforté par la disponibilité et la capacité des filiales du Groupe Sonatrach en charge de la réalisation des travaux", a fait savoir le communiqué, soulignant que les activités prévues permettront une augmentation significative de la production nationale "dès cette année", la première production étant "attendue en juillet, soit trois mois seulement après l'entrée en vigueur de ce contrat".