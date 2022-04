Cote d'Ivoire: Coupe de la CAF / L'ASEC d'Abidjan, attendue pour le tour suivant

Ce dimanche après-midi, trois rencontres vont se disputer sur le continent. Au niveau essentiellement du groupe D où les quatre équipes peuvent encore espérer passer au tour suivant.

L'ASEC Mimosas quoi que leader pourrait passer à la trappe. Le club ivoirien va devoir résister à la RS Berkane au Maroc et une contreperformance lui serait fatale. A moins que Simba SC ne gagne pas devant la surprenante Union Sportive de la Gendarmerie Nationale (Niger), plus maître de son destin, mais toujours en vie. Les Tanzaniens de Simba SC sont donc, sûrs de passer en cas de victoire. Ainsi, les hommes de Florent Ibenge devront obligatoirement s'imposer pour se qualifier, sans avoir à regarder ce qui se passe ailleurs.

Dans le groupe A, Al Ahli Tripoli et le FC Pyramids se disputeront la première place à distance, au moment où une finale opposera le TP Mazembe à Al Masry, déjà qualifiés, dans la poule C. Battus 2-0 à l'aller, les Congolais doivent impérativement gagner pour finir premiers aux détriments des Egyptiens.

Le dernier billet en jeu, c'est dans le groupe B. La donne est que les Libyens d'Al Ittihad ne seront qualifiés que s'ils ne perdent pas sur le terrain des Orlando Pirates, déjà qualifiés mais qui doivent encore assurer la première place. Une défaite libyenne ouvrirait en revanche la porte à la JS Saoura, qui affronte, comme on l'avait dit, les Royal Léopards en Afrique du Sud. Pour se qualifier, les Algériens doivent impérativement s'imposer. Et espérer. En définitif, on retient des qualifiés comme Al Ahli Tripoli et Pyramids FC dans le groupe A, Orlando Pirates dans le B et Al Masry, accompagné du TP Mazembe dans le groupe C