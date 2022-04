Maroc: Le concours Al Omrane de lecture cible 12.000 élèves

Le concours Al Omrane de lecture, une initiative de la Fondation Al Omrane qui vise à encourager la lecture des élèves du primaire des écoles publiques, a été lancé vendredi au niveau de la Direction provinciale (DP) de l'éducation de Casablanca Moulay Rachid.

Ce concours, qui a fait l'objet d'une convention spécifique entre la Fondation Al Omrane et la DP de l'éducation de Casablanca Moulay Rachid, cible plus de 12.000 élèves de la 5ème et 6ème année du primaire répartis dans 52 écoles.

Après une action pilote de lancement qui a été initiée en octobre 2021 avec la Direction provinciale d'Agadir Ida Outanane et qui a vu la participation de plus de 10.000 élèves dans 63 écoles publiques, le concours Al Omrane de lecture est désormais déployé au niveau de la DP de l'éducation de Casablanca Moulay Rachid.

Ce concours de lecture vise notamment à développer l'amour de la lecture chez les élèves du primaire et à l'inculquer comme une habitude enracinée dans leur vie qui augmente leur curiosité et leur passion pour la connaissance, et élargit leurs perceptions.

Il s'assigne également pour objectif de renforcer les compétences linguistiques des élèves en langue arabe, amazighe et française pour augmenter leur capacité à s'exprimer couramment, et d'améliorer la conscience culturelle des étudiants dès leur plus jeune âge et élargir leurs horizons de réflexion.

Dans une déclaration à la MAP à cette occasion, Abdelhanine Belmahi, Directeur Général de la Fondation Al Omrane, a souligné que "ce concours est une émanation de la convention qui a été signée avec le ministère de l'Education nationale en décembre 2020".

La Fondation, qui a pour mission l'appui de l'enfance, a pour première action en 2022 le concours Al Omrane de lecture, a-t-il relevé, notant qu'après la première action pilote à Agadir Ida Outanane, il y a eu l'extension de ce concours à Casablanca (la préfecture de Moulay Rachid), à Salé, et à Errachidia.

"Ce concours de lecture vient de notre conviction que nous devons préparer l'enfant à une ouverture d'esprit, à une pensée critique et à de nouvelles perspectives pour le développement de l'enfance", a ajouté M. Belmahi.

De son côté, Abdelmoumen Talib, directeur de l'Académie régionale de l'éducation et de la formation (AREF) de Casablanca-Settat, s'est réjoui du lancement de ce concours qui vise à renforcer les capacités de lecture des élèves de la 5ème et 6ème année du primaire, faisant observer que cette initiative sera généralisée l'année prochaine à l'ensemble des directions provinciales relevant de l'AREF de Casa-Settat.