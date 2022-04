Ile Maurice: Paiement mobile - La banque dans sa poche

"Juice ! Pop ! MyT Money !" Ces termes alimentent les conversations pour savoir à quel service on est abonné pour les transactions mobiles. Envois d'argent, paiements en groupe ou de factures sont devenus monnaie courante.

En effet, le paiement mobile prend de l'ampleur à Maurice. Ce mode de paiement sera même accepté dans les stations-service pour régler sa facture à la pompe. Ainsi, la Petrol Retailers Association (PRA) a choisi MyT Money comme unique fournisseur de paiement mobile sans commission. Depuis ces huit dernières années, les solutions Mobile Payment ont fait leur apparition dans les smartphones des Mauriciens. Notamment Juice, Pop, MyT Mobile ainsi que l'Internet Banking (IB). Les trois premiers sont les applications dédiées les plus utilisées et le troisième mode de paiement.

Si on regarde les chiffres de la banque de Maurice pour janvier 2022, on réalise que le paiement mobile pèse lourd sur l'économie. La valeur mensuelle des transactions s'élève à Rs 6 millions, dont Rs 6,8 millions pour janvier seulement. Le paiement mobile vient après les transactions par cartes à Rs 21 millions et l'IB à Rs 446 millions. Pour réaliser l'importance du paiement mobile, il faut savoir que c'est le deuxième mode de transaction mensuelle le plus utilisé à Maurice, soit 3 millions de transactions. Alors que les transactions par carte avoisinent 8 millions de transactions et les transactions par IB à seulement 500 000 de transactions.

Les applications de paiement mobile ont une base de 1,3 million de clients, devant les clients IB au nombre de 613 290. Le nombre de cartes bancaires est de 1,9 million, soit deux cartes en moyenne par Mauricien. Le paiement mobile va prendre son envol avec l'utilisation dans les stations-service, les magasins et cabinets qui acceptent ce mode de paiement. Avec les applis qui vont intégrer la plateforme MauCAS, le paiement avec un QR code sera plus facile sur n'importe quel service de Mobile Banking. Actuellement la seule application qui a intégré MauCAS est Pop de Bank One. Cela permet d'ajouter les banques partenaires en les liant à son compte bancaire. Il suffit de scanner le QR code et de choisir le compte pour réaliser des paiements ou transferts interbancaires. Juice by MCB est automatiquement lié au compte bancaire du client pour les transferts et paiements avec d'autres fonctionnalités comme le retrait sans carte bancaire et le paiement de factures ou de commerçants Juice. Ce service est connu comme un portefeuille centralisé.

Factures et redevances

En revanche, MyT Money utilise un portefeuille décentralisé avec la possibilité d'ajouter de l'argent liquide auprès des Telecom Shops à son compte et de lier son compte bancaire à l'application mobile MyT Money. Il est possible de régler ses factures ou payer des commerçants en scannant le QR Code ou d'enregistrer ses factures dans MyT Bill Pay. MyT Money dispose aussi d'une carte pour réaliser des transactions. MyT Bill Pay est lié à MyT Money pour régler les factures d'électricité, d'eau et de téléphone/Internet. Mais aussi pour faire des transferts pour les redevances et contributions mensuelles.

Il faut savoir que les transferts de Juice vers MyT Money ou Pop ne sont pas gratuits. Des frais de 0.2 % à un maximum de Rs 5 sont applicables sur chaque transaction. Pour utiliser Pop, les transactions vers un autre utilisateur et un marchand sont gratuites. Les transactions des commerçants du réseau coûtent 0.8 % avec la TVA par transaction. Contrairement aux transferts interbancaires et à l'utilisation des cartes, les frais sont Rs 75 par transaction et jusqu'à 2 % pour la carte bancaire. Toutefois, les transactions par jour sont illimitées. Seul le retrait par carte dans un guichet automatique est limité. Alors que les applications de paiement mobile ont une limite de paiement qui varie de Rs 5 000 à Rs 50 000.

C'est quoi MauCAS ?

Le "Mauritius Central Automated Switch" (MauCAS) est une plateforme issue des toutes dernières technologies dont le but est de régler les paiements entre opérateurs 24/7. Conçu sur des formats ouverts, MauCAS entend permettre tant aux opérateurs bancaires que non-bancaires d'offrir des modes de paiement évolutifs et des services à valeur ajoutée à travers les cartes, téléphones mobiles et autres moyens novateurs. En agissant comme système de paiement centralisé, MauCAS simplifie les paiements de masse en acheminant à la Banque de Maurice les transactions effectuées par carte ou téléphone mobile. Le système va assurer l'interopérabilité des différents modes de paiement.